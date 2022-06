Filmes do Homem-Aranha para chegar à Disney+ no Reino Unido em 17 de junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Disney continua seu esforço para trazer tudo Marvel ao seu serviço de streaming. Ela vai adicionar vários filmes do Homem-Aranha à Disney+ no Reino Unido e na Irlanda na próxima sexta-feira.

A partir de 17 de junho de 2022, os assinantes da Disney+ poderão assistir Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014), e Spider-Man: Homecoming (2014). E, embora essa seja uma coleção longe de ser completa (faltando os dois últimos e, estranhamente, o Homem-Aranha 3 de Sam Raimi), pelo menos permite aos espectadores ver Tobey Maguire e Andrew Garfield com as calças vermelhas e azuis, fazendo sentido alguns momentos importantes em No Way Home.

Levou um tempo para colocar os filmes do Homem-Aranha na plataforma, pois, embora a Disney seja dona da Marvel, os direitos das grandes saídas para a tela da web são atualmente detidos pela Sony Pictures. O mesmo se aplica a personagens relacionados ao Homem-Aranha, tais como Veneno e Morbius.

Estes dois últimos não se ligam diretamente ao MCU, embora (aviso de spoiler) valha a pena estar atento ao Ovo da Páscoa durante os créditos finais do No Way Home.

Eles também podem acabar na Disney+ no futuro próximo, junto com os outros filmes do Homem-Aranha, com o ditado da Disney: "Títulos adicionais da biblioteca de filmes e televisão da Sony Pictures devem estrear na Disney+ no Reino Unido e na Irlanda no final deste ano".

Escrito por Rik Henderson.