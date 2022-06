Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nós nos alegramos quando a saga The Defenders da Marvel atingiu a Disney+, mas ficamos um pouco decepcionados quando a série Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders só foi transmitida em um máximo de 1080p. Afinal, eles haviam sido apresentados anteriormente em 4K Ultra HD na Netflix.

Agora isso mudou. A Disney+ elevou a qualidade de transmissão de todos os programas para 4K HDR(Dolby Vision se a sua TV suportar). E, em muitos casos, o áudio também é apresentado em Dolby Atmos.

Isto faz uma grande diferença para a experiência se você tiver uma TV que seja capaz. E ela define bem a barraca para o tão falado retorno de Charlie Cox em uma nova série de TV Daredevil, possivelmente uma nova temporada para Jessica Jones também.

Originalmente Netflix Originals, os programas foram retirados da Netflix após o lançamento da Disney+. Eles foram então acrescentados à nova plataforma em março deste ano.

Eles são mais maduros que a série nativa da Marvel Studios, com classificações etárias recomendadas variando de 16 a 18+.

Espera-se que qualquer nova temporada decorrente da saga The Defenders seja direcionada a um público mais jovem e pode até mesmo não se ligar diretamente.

Hawkeye, por exemplo, tem mais de 12 anos, mas apresenta o mesmo ator que interpreta Wilson Fisk / Kingpin, Vincent D'Onofrio, como o mais maduro Daredevil.

Escrito por Rik Henderson.