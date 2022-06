Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Prey é a mais recente entrada na franquia Predator, e está programada para estrear exclusivamente nos serviços de streaming da Disney neste verão. Aqui está tudo o que vem por aí - um thriller de ação dos 20th Century Studios, incluindo quando e onde você poderá assistir online.

Situado na Nação Comanche há 300 anos, Presa conta a história de Naru (interpretado por Amber Midthunder), um hábil guerreiro criado por caçadores nas Grandes Planícies. Quando o perigo ameaça seu povo, ela não está prestes a se tornar presa. Ela assume o que se revela ser um predador alienígena altamente evoluído com armas avançadas.

O diretor Dan Trachtenberg disse que seu objetivo para o filme é voltar às raízes da franquia do Predador.

Aqui está a linha oficial dos estúdios do século 20 para presas:

"A história da origem do Predador no mundo da Nação Comanche 300 anos atrás. Naru, uma hábil guerreira, luta para proteger sua tribo contra um dos primeiros Predadores altamente evoluídos a pousar na Terra".

As presas estrearão em 5 de agosto de 2022.

Dado que Prey é um filme dos estúdios da Disney do século XX, ele estreará exclusivamente nos vários serviços de streaming da Disney em todo o mundo.

A presa estreará em Hulu nos EUA. Hulu começa a partir de US$ 6,99 por mês.

A presa será uma Estrela Original na Disney+ no Reino Unido e em todos os outros territórios, exceto na América Latina. Uma assinatura da Disney+ custa £7,99 por mês.

As presas virão à Star+ Original na América Latina.

A presa apresenta um elenco quase todo de talentos da Primeira Nação, como Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, e Julian Black Antelope.

Dan Trachtenberg (The Boys e 10 Cloverfield Lane) dirigiu o roteiro de Patrick Aison (Jack Ryan).

John Davis (The Predator) e Jhane Myers (Monsters of God) são produtores, com Lawrence Gordon (Watchmen), Marty Ewing (It Chapter Two), James E Thomas, John C Thomas, e Marc Toberoff (Fantasy Island) servindo como produtores executivos.

Em junho de 2022, o 20th Century Studios lançou o primeiro trailer completo para seu Predator spinoff. Você pode assisti-lo no topo desta página.

Para alcançar e estar preparado para a Prey antes de estrear neste verão, você realmente precisa assistir primeiro à franquia Predator. E também a franquia Alienígena.

Isso mesmo: Dois dos mais icônicos monstros do cinema já compartilharam o mesmo universo cinematográfico.

Graças aos filmes Alien vs Predator, as franquias Alien e Predator convergiram para acontecer na mesma linha do tempo. Agora, há 12 filmes no total para assistir - se você quiser revisitar o que é conhecido como o Universo Alienígena - o mais antigo dos quais é o clássico Alienígena de Ridley Scott de 1979, ambientado em 2122. Entretanto, o filme mais antigo, cronologicamente, é o primeiro Predador, ambientado no ano de sua estréia: 1987.

Para tornar as coisas ainda mais complicadas, os criadores destes filmes plantaram ovos de páscoa em outros filmes. Juntamente com as teorias on-line, isto resultou na inclusão do Blade Runner no Universo Alienígena. (Ele compartilha o mesmo diretor que Alien, Ridley Scott.) Para ajudá-lo a dar sentido à linha do tempo Alien-Predador, colocamos todos os filmes em ordem cronológica, com Blade Runner como um bônus:

Escrito por Maggie Tillman.