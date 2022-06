Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Embora Lucasfilm e seu fundador George Lucas sejam mais sinônimo de Star Wars, não foi o único grande projeto cinematográfico que produziram nos anos 80. Como Yoda disse uma vez a Obi-Wan, "Há outro".

Willow é uma aventura de fantasia estrelada por Warwick Davis e foi comandada por Ron Howard. Lançada em 1988, ela se saiu bem nas bilheterias, mas, ao contrário da outra grande franquia de Lucas, não conseguiu gerar burburinho suficiente para uma sequela. De fato, poucos devem se lembrar do original, considerando que ele mal se repete na televisão ou é mencionado no mesmo fôlego que os tipos de Empire Strikes Back, Return of the Jedi, ou mesmo Howard The Duck, já agora.

Agora, porém, 34 anos depois, ele está de volta - desta vez como uma série completa de TV para a Disney+. Finalmente conseguimos revisitar o mundo de Andowyne e Davis reempreende seu papel de Willow Ufgood.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

A Willow estará disponível para assistir a partir de 30 de novembro de 2022.

A série de TV Willow será exclusiva para a Disney+. Você precisará ser um assinante para assistir.

Não está confirmado quantos episódios estão planejados para a série de TV Willow.

Entretanto, IMDB sugere que haverá oito episódios no total - muito parecido com O Mandaloriano.

Tudo o que realmente sabemos sobre a história agora é que a Princesa Kit reúne um grupo de aventureiros para resgatar seu irmão gêmeo, incluindo o feiticeiro epônimo Willow Ufgood.

A Willow é muito mais experiente na série e já não é mais uma utilizadora mágica estagiária.

Ele é praticamente o único personagem principal do filme a retornar, embora o próprio Davis tenha insinuado que o Madmartigan de Val Kilmer estaria envolvido "em grande estilo", embora não pessoalmente devido à batalha contínua de Kilmer contra o câncer.

Como mencionado anteriormente, Warwick Davis (Star Wars, filmes de Harry Potter) retorna como Willow Ufgood, mas praticamente todos os outros são novos na franquia.

Ruby Cruz (Égua de Easttown) interpreta a Princesa Kit, Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story, The Falcon and the Winter Soldier) é sua melhor amiga Jade, enquanto o Homem-Aranha: De jeito nenhum o Tony Revolori de casa tem um papel atualmente sem nome.

Os dois primeiros episódios estão sendo dirigidos por Stephen Woolfenden, que também dirigiu episódios de Doctor Who e Outlander.

Naturalmente, é melhor que você assista ao filme de 1988, Willow, antes da série, pois ele estabelece as bases para o personagem principal e os cenários.

Como na série, ele está disponível na Disney+. Ele é apresentado em HD e som 5.1.

Alternativamente, você pode adquiri-lo em DVD por um preço razoável.

Lucasfilm lançou o primeiro trailer oficial para sua série de TV Willow no final de maio de 2022. Você pode vê-lo abaixo.

À frente do trailer completo, foi criado um excelente e engraçado teaser "conheça o elenco" para o Dia Disney+ 2021.

