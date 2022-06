Melhores programas de TV e filmes na Disney+

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney+ foi de força em força desde seu lançamento em 2019.

Há todos os programas de TV e filmes Marvel e Star Wars, Pixar e, é claro, a própria produção da Disney. Depois, no Reino Unido e em outras localidades fora da América do Norte, há o conteúdo extra da Star, com séries de TV e filmes para um público mais velho.

Na verdade, há tanta coisa na plataforma e, em breve, o que você deve desejar? Aqui estão nossos destaques de novos programas e filmes que virão para a Disney+ para ficar de olho.

A Disney+ tem uma tonelada de séries de TV, documentários e filmes disponíveis para serem transmitidos em praticamente todos os aparelhos por aí.

Você pode assinar através de pagamentos mensais ou, para economizar um centavo ou dois a longo prazo, anualmente.

Não há camadas baseadas na qualidade na Disney+, a única assinatura lhe dá acesso a TV e filmes em até 4K HDR / Dolby Vision e Dolby Atmos.

Data de lançamento: 8 de junho de 2022

O primeiro super-herói muçulmano da Marvel a obter sua própria série de quadrinhos agora também dá o salto para a TV. Voltada mais para um público adolescente do que a maioria da produção dos estúdios Marvel, ela não deixará de preencher as lacunas entre os filmes blockbuster. Há grandes esperanças para a Sra. Marvel / Kamala Kahn(Iman Vellani), com certeza.

Data de lançamento : 17 de agosto de 2022

Estrelando Tatiana Maslany como a epônima She-Hulk e sua alter-ego Jennifer Walters, esta nova série do Marvel Studios promete ser um pouco mais leve no tom do que muitos dos outros shows já disponíveis. Há muitas mordaças somente no trailer. Mark Ruffalo reedita seu papel como The Hulk (primo de Walters) e Tim Roth retorna à Marvel como Emil Ronsky / Abomination.

Data de lançamento: 31 de agosto de 2022

Servindo de prequela a Rogue One: A Star Wars Story, Andor se concentra no que leva Cassian Andor (Diego Luna) a se juntar à Rebelião e assumir o Império.

Data de lançamento: 8 de setembro de 2022

Outra das remontagens de ação ao vivo da Disney, Pinóquio estreará na plataforma como parte das comemorações do segundo Dia Disney+ anual. É dirigida por Robert Zemeckis de Volta ao Futuro e fama de Forrest Gump, e estrelou Tom Hanks e Benjamin Evan Ainsworth.

Data de lançamento: 30 de novembro de 2022

Warwick Davis retorna ao papel que desempenhou no filme homônimo de 1988. Como o próprio Davis, a Willow agora é crescida e deve novamente partir para uma aventura épica de fantasia para combater o mal.

Data de lançamento: TBC 2023

Esta série de Hawkeye spinoff verá Alaqua Cox retornar como ouvinte, dando-lhe um eco anti-herói. Ainda não se sabe muito mais sobre a trama ou como ela irá assumir, mas estamos entusiasmados que a personagem será ainda mais elogiada em seu próprio show.

Data de lançamento: TBC

Embora não confirmado atualmente, é fortemente sugerido que os estúdios Marvel e Disney+ façam uma quarta temporada de Daredevil, agora que o serviço de streaming hospeda os antigos originais da Netflix. Pensa-se que Charlie Cox estará retornando como Matt Murdock / Daredevil, embora possa ser um pouco mais suave, já que as três primeiras temporadas foram de 18.

