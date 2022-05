Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney ficará entusiasmada na recepção de sua série de TV Obi-Wan Kenobi que acaba de começar na Disney+ e os fãs ficarão igualmente entusiasmados que mais uma série de TV Star Wars tenha sido confirmada.

O Skeleton Crew será montado após a queda do Império em Retorno do Jedi, muito parecido com O Mandaloriano e O Livro de Boba Fett, e estrelará o Jude Law.

Recentemente, o diretor de Hogwarts em Bestas Fantásticas foi agraciado com a tela grande: The Secrets of Dumbledore, e tendo aparecido em outra grande série cinematográfica para a Disney como Yon-Rogg em Captain Marvel. A lei assumirá a liderança no próximo espetáculo. Entretanto, poucos detalhes da trama foram revelados até o momento, nem sabemos qual personagem ele interpretará.

Skeleton Crew será criado pela equipe por trás de Spider-Man: Homecoming, diretor Jon Watts e o escritor Chris Ford.

De acordo com a Variety, ele também está em processo de fundição de quatro crianças por volta dos 11 anos de idade e foi descrito interalmente na Lucasfilm como sendo como um conto de Spielberg que chega à idade por volta dos anos 80. Star Wars The Goonies Anybody?

O escritor e criador mandaloriano, Jon Favreau, produzirá um executivo.

Também exibido durante a convenção Star Wars Celebration foi um novo trailer para Andor, outro show chegando à Disney+ em agosto deste ano.

