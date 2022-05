Indiana Jones 5: Data de lançamento, elenco e tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Indiana Jones 5 tem sido um pouco como a busca do Santo Graal, mas agora, finalmente, esta última parcela da franquia está realmente acontecendo.

Harrison Ford racha seu chicote mais uma vez e as aventuras certamente se seguirão.

Aqui está tudo o que sabemos sobre o Indiana Jones 5 até agora.

30 de junho de 2023

A data de lançamento no cinema de Indiana Jones foi confirmada pela Lucasfilm para 30 de junho de 2023.

O projeto está em cartaz há muito tempo, no entanto, com o plano original para esta quinta saída a ser lançada em 2019. Muita coisa aconteceu desde então, mas pelo menos agora temos uma data para 2023.

Em 2023, Harrison Ford retorna como o lendário #IndianaJones. Confira este primeiro olhar do novo filme dirigido por James Mangold- pic.twitter.com/ALs82tsmXw- Indiana Jones (@IndianaJones) 26 de maio de 2022

Muito pouco tem sido revelado sobre a trama para este quinto filme. Tem havido alguns rumores de que ele será ambientado nos anos 60, o que significa que Indiana Jones de Harrison Ford é a idade correta em comparação com os filmes anteriores até os anos 30.

Entretanto, as filmagens do set de filmagem revelam emblemas nazistas, então é possível que isso coloque a linha do tempo de volta aos anos 30-40. Isto pode ser um flashback, no entanto - no momento é difícil saber - embora a listagem do IMDB também tenha vários papéis atribuídos à SS, mais uma vez sugerindo um link para a história nazista.

Embora não saibamos muito sobre a trama, temos vários membros do elenco, embora não conheçamos os personagens que eles irão interpretar:

Harrison Ford - Indiana Jones

Phoebe Waller-Bridge

Mads Mikkelsen

Thomas Kretschman

Shaunette Renée Wilson

Boyd Holbrook

Toby Jones

Antonio Banderas

Apesar de Lucasfilm fazer agora parte da Disney, você não vai encontrar os filmes existentes na Disney+. Em vez disso, a Paramount tem os direitos dos primeiros quatro filmes, portanto, eles estão disponíveis na Paramount+.

Os filmes também estão amplamente disponíveis para compra.

Temos um guia completo da melhor encomenda para assistir aos filmes de Indiana Jones aqui mesmo - incluindo a série de TV Young Indiana Jones!

Escrito por Chris Hall.