(Pocket-lint) - A série de TV Obi-Wan Kenobi chega à DIsney+ amanhã, sexta-feira 27 de maio de 2022, e para celebrar a Disney transformou a icônica estação de energia Battersea de Londres em dois sabres de luz que iluminaram o céu.

Coloridos para representar os lados claro e escuro da força, os sabres de luz foram projetados sobre as duas torres frontais da estação. Os fãs do Pink Floyd também o reconhecerão como a estrela da capa do clássico álbum Animals.

Obi-Wan Kenobi irá concorrer a seis episódios com os dois primeiros a chegar à Disney+ amanhã.

Ele estrelou Ewan McGregor, que reedita seu papel como Kenobi, enquanto Hayden Christiansen também retorna como Anakin/Darth Vader. Deborah Chow dirige, o que é ótimo, pois ela também dirigiu dois episódios do consistentemente excelente The Mandalorian.

A proeza de marketing da Disney em Londres nos lembra de um evento semelhante ao que participamos em 2011, quando a Fox Home Entertainment também transformou a BT Tower em um sabre de luz gigante para lançar a Star Wars: The Complete Collection Blu-ray box-set.

Desta vez, porém, recebemos dois pelo preço de um.

A Disney+ está disponível na maioria dos dispositivos de streaming, consoles de jogos, TVs inteligentes e móveis. Você pode assinar mensalmente ou pagar por um ano inteiro de assinatura, o que economizará dinheiro a longo prazo.

Escrito por Rik Henderson.