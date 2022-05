Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os estúdios Marvel e a Disney+ têm estado esmagando quando se trata de pequenas adaptações de telas dos heróis dos quadrinhos Marvel.

WandaVision, Moon Knight, Hawkeye, Loki, e The Falcon and the Winter Soldier são altamente aclamados, e espera-se que as próximas séries como a Sra. Marvel e She-Hulk: Attorney at Law sejam igualmente bem recebidas.

Aqui olhamos o que sabemos até agora sobre esta última - a estréia de Jennifer Walters / She-Hulk na MCU.

She-Hulk: Advogada estará disponível para assistir a partir de quarta-feira, 17 de agosto de 2022.

Como em todas as séries de TV da Marvel, She-Hulk: Attorney at Law será exclusiva da Disney+.

Haverá nove episódios na temporada 1 da She-Hulk.

Isso corresponde à quantidade de episódios em WandaVision, embora a maioria das outras séries da Marvel TV consista em apenas seis episódios.

Como você pode ver no trailer abaixo, She-Hulk: Attorney at Law não se leva muito a sério. Como com os quadrinhos do final dos anos 80/ano 90, Jennier Walters/She-Hulk é um pouco menos cara-a-cara do que muitos outros super-heróis.

A série tratará parcialmente de sua origem - sua transformação inicial em She-Hulk e sua posterior decisão de permanecer em grande parte nessa forma, mesmo quando representando clientes como advogada.

O que ainda não sabemos é se a série apresentará a mesma história de origem para os quadrinhos, onde Walters ganha suas habilidades após uma transfusão de sangue de seu primo, Bruce Banner. Ele está no espetáculo, talvez. Uma grande surpresa é que Emil Ronsky / Abominação, de Tim Roth, também está. Ele apareceu pela primeira vez no The Incredible Hulk com Ed Norton tocando Banner / The Hulk.

O espetáculo estrelou Tatiana Maslany como Jennifer Walters / She-Hulk. Mark Ruffalo reedita seu papel como Bruce Banner / The Hulk, enquanto Tim Roth retorna ao papel vilão que desempenhou em The Incredible Hulk, Emil Ronsky / Abomination.

Benedict Wong apresenta-se como Wong: The Sorceror Supreme dos filmes Doctor Strange.

Todos os episódios serão dirigidos por Kat Coiro, que também dirigiu episódios de Família Moderna e Pais Solteiros no passado.

Para ser honesto, há uma montanha de filmes e shows para assistir se você realmente quiser ter certeza de estar totalmente a par do Universo Cinematográfico Maravilhoso antes de tentar She-Hulk. Você pode conferir nosso prático pedido de observação da MCU aqui mesmo.

Entretanto, se você não tem todo o tempo do mundo, os que recomendamos como essenciais são Os Incríveis Hulk e os filmes Vingadores: Os Vingadores, Vingadores da Marvel: A Era do Ultron, Vingadores: A Guerra Infinita, e os Vingadores: O Fim do Jogo. Basicamente, qualquer um dos filmes da MCU com The Hulk neles.

Nota, o filme de Ang Lee 2008 Hulk não é considerado como parte da linha do tempo.

A Marvel Entertainment lançou o primeiro trailer oficial para She-Hulk: Attorney at Law em meados de maio. Você pode assisti-lo abaixo.

Escrito por Rik Henderson.