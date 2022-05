Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O primeiro trailer completo para Thor: Amor e Trovão finalmente pousou. Você pode vê-lo acima. Ele fornece uma visão completa dos ativos de Thor.

Chris Hemsworth está de volta como o herói titular, jogando ao contrário de Christian Bale, conhecido como Gorr, o Carniceiro de Deus, que "busca a extinção dos deuses".

O trailer de dois minutos também trata os espectadores com uma Thor fêmea. Sim, Jane Foster (Natalie Portman) está empunhando Mjolnir. Ainda não está claro o que Jane tem feito nos últimos oito anos, sete meses e seis dias. Mas, presumivelmente, saberemos mais sobre isso no filme. Há também fotos de Valkyrie (Tessa Thompson) e flashes dos Guardiões da Galáxia no trailer.

Zeus (Russell Crowe) faz até mesmo uma aparição - flamejando com muita força em direção a Thor, que é o que faz com que suas roupas voem, literalmente expondo-o à corte.

Taika Waititi voltou de Thor: Ragnarok para dirigir esta quarta parcela da franquia Thor dentro do universo cinematográfico Marvel.

Está prevista para chegar aos teatros nos EUA em 8 de julho de 2022. Chegará ao serviço de streaming da Disney+ mais tarde, provavelmente após a janela de 45 dias para os cinemas.

Escrito por Maggie Tillman.