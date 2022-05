Temporada 4: Aqui está o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Daredevil voltará às nossas telas de TV com a Disney+ que, segundo consta, iluminará uma nova estação quatro anos após a última.

O programa foi originalmente cancelado quando o contrato da Marvel Studios com a Netflix expirou e o personagem e a série acabaram no limbo.

Entretanto, a Disney+ adotou a série produzida pela Netflix, mais as outras da família Hells Kitchen (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders), e supostamente fará novos episódios avançando.

Aqui está tudo o que sabemos sobre isso até agora.

O espetáculo está aparentemente em uma fase muito inicial de produção, com roteiristas apenas tendo sido empregados pelos estúdios Marvel e Disney, de modo que não há nenhuma probabilidade de aparecer em 2022. Até mesmo 2023 é uma aposta externa.

Considerando a quantidade de trabalho de filmagem e efeitos especiais, é muito mais provável que ela chegue à Disney+ em 2024.

Com a Marvel-owner Disney agora tendo as três temporadas anteriores de Daredevil disponíveis exclusivamente na Disney+ (apesar de terem sido a Netflix Originals, er, originalmente), não há razão para pensar que a temporada 4 de Daredevil será diferente.

Há um trem de pensamento que, enquanto Charlie Cox provavelmente repetirá seu papel de Daredevil / Matt Murdock, o tom do programa poderia ser mais amigável para a família. E assim, com isso em mente, poderia ser que a nova temporada seja mais Hawekeye do que a original da Netflix.

Isso torna difícil prever a contagem do episódio. Se a Disney+ for seguir o mesmo caminho das estações 1-3, haverá 13 episódios na estação 4.

Entretanto, as primeiras estações de Hawkeye, Moon Knight, The Falcon e The Winter Soldier, e Loki continham seis episódios cada. Somente a WandaVision quebrou esse padrão com seus nove. É talvez uma suposição melhor, portanto, esperar seis episódios na nova série Daredevil.

Ainda não se sabe muito sobre a temporada 4 do Daredevil.

Vários relatos de que os escritores foram escolhidos, com Matt Corman e Chris Ord contratados para escrever o roteiro e a produção executiva. A dupla já trabalhou em outros projetos em conjunto, incluindo o Covert Affaitrs para a rede dos EUA.

Especulações anteriores sugeriram que a Disney quer diminuir a natureza madura dos programas originais, para tornar a nova série mais alinhada com seus outros programas de TV da MCU, tais como Hawkeye e Moon Knight. Isto, no entanto, não está confirmado no momento.

Também não está confirmado se Charlie Cox estará de volta como protagonista, embora sua aparição como Matt Murdock em Spider-Man: "No Way Home " sugere que será esse o caso.

Outro ator que recentemente retomou seu papel na série original Daredevil é Vincent D'Onofrio, que apareceu como Wilson Fisk / Kingpin em Hawkeye. Entretanto, seu destino não é 100% conhecido, considerando que um disparo fora da câmera foi ouvido após seu encontro com Echo.

A própria Echo sobreviveu claramente a ele, considerando que o personagem também está recebendo um espetáculo de spin-off na Disney+.

Alerta, spoilers à frente!

Se você ainda não assistiu à corrida original de três estações do Daredevil na Netflix, você deve começar a se recuperar agora. E, para facilitar, tudo foi migrado para a Disney+.

Como já foi demonstrado, Jessica Jones, Luke Cage, Fist de ferro, The Defenders e The Punisher. Cada um deles tem seus méritos e enredos ligeiramente entrelaçados (The Defenders é na verdade uma super-equipa com todos os heróis da Hells Kitchen), embora você deva notar que eles são muito mais maduros em comparação com a maioria dos filmes e séries de TV Marvel. Daredevil, Iron Fist e The Punisher são classificados como 18+, por exemplo.

Sugerimos também que você verifique Hawkeye, que é igualmente ambientado em Nova York e apresenta Kingpin - o nêmesis do Daredevil.

E o Homem-Aranha: Não há como ver em casa também, com Matt Murdock aparecendo como advogado de Peter Parker em um breve camafeu.

Você pode conferir nosso guia prático sobre todo o Universo Cinematográfico Maravilhoso aqui, incluindo a melhor ordem para assistir aos filmes e espetáculos.

Escrito por Rik Henderson.