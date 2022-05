Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Charlie Cox poderia retomar seu papel de Daredevil em uma quarta temporada do programa, de acordo com um novo relatório.

Recentemente, a Disney trouxe o Netflix original executado para sua plataforma Disney+ e agora fará com que todos os novos episódios sejam transmitidos em algum momento no futuro, diz-se.

O retorno de Cox como O Homem Sem Medo é altamente provável, considerando que ele já voltou ao lugar de Matt Murdock para um camafeu em Spider-Man: No Way Home, enquanto The Hollywood Reporter afirma que Matt Corman e Chris Ord devem escrever e produzir executivos.

A dupla se reúne regularmente para projetos, os mais notáveis na Covert Affairs for the USA Network.

O retorno do Daredevil tem sido rumorado há algum tempo, juntamente com uma possível reinicialização para Jessica Jones. Diz-se, no passado, que a natureza mais madura dos originais Netflix poderia ser atenuada um pouco para se adequar a um público mais amplo da Disney+.

A Marvel já trouxe outra das personagens de volta em tempos recentes, com o Wilson Fisk (Kingpin) de Vincent D'Onofrio aparecendo em Hawkeye.

Entretanto, considerando o final dessa série (e a sobrevivência de Echo, que estrelará em seu próprio spin-off), não se sabe se ele voltará (ou se poderá) para enfrentar Matt Murdock mais uma vez.

Escrito por Rik Henderson.