(Pocket-lint) - A Marvel está quase pronta para filmar Guardiões da Galáxia Vol 3 antes de seu lançamento em 2023.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o próximo lançamento da Marvel, incluindo quem poderá voltar para retomar seus papéis, a data de lançamento atual e muito mais. Os detalhes são reconhecidamente ainda escassos, sem trailers ainda disponíveis. Mas Pocket-lint atualizará este guia com os últimos rumores e notícias sobre os Guardiões da Galáxia Vol 3 à medida que eles surgirem.

O diretor James Gunn anunciou que as filmagens haviam começado em novembro de 2021 e até provocou os fãs com uma foto de reunião do elenco:

Você poderá ver os Guardiões na tela antes da terceira parcela, no entanto, como eles estão aparecendo em Thor: Love and Thunder, que deverá estrear nas salas de cinema em julho de 2022.

Gunn também confirmou que os Guardiões da Galáxia Vol 3 acontecem após o novo filme de Thor. Fora isso, detalhes específicos da trama para o terceiro filme ainda não são conhecidos. Gunn apenas prometeu que servirá como a"conclusão épica" da história que ele começou nos Guardiões da Galáxia de 2014. Suspeitamos que, após o Endgame, Guardiões da Galáxia Vol 3 se concentrarão na busca de Gamora. Gunn tem provocado que o terceiro filme é"bastante pesado na verdade". Ele disse: "É uma história mais pesada, por isso é um processo emocional a ser atravessado".

Karen Gillan disse que leu o roteiro com Pom Klementieff e que eles estavam cheios de lágrimas. "É brilhante, é emocional, é engraçado e é tudo aquilo que você quer", disse ela à Collider.

Guardiães da Galaxy Vol 3 será lançado em 5 de maio de 2023.

Presumivelmente, os Guardiões do Galaxy Vol 3 virão primeiro aos teatros, seguidos por um lançamento de streaming na Disney+, que também é onde você pode assistir a todo o Universo Cinematográfico Maravilhoso.

Até agora, você pode esperar o seguinte retorno:

Chris Pratt como Senhor das Estrelas

Dave Bautista como Drax

Karen Gillan como Nebulosa

Bradley Cooper como Foguete

Vin Diesel como Groot

Pom Klementieff como Louva-a-Deus

Zoe Saldana como Gamora

Sylvester Stallone como Stakar

Will Poulter como Adam Warlock

Chukwudi Iwuji como TBA

Ainda não há reboques. A Pocket-lint incorporará aqui quaisquer reboques, teasers, características e filmagens de bastidores assim que estiverem disponíveis.

A fim de entrar nos Guardiões do Galaxy Vol 3 em cinemas totalmente preparados, pelo menos assistir aos dois filmes anteriores na Disney+. Custa US$ 7,99 por mês nos EUA.

Se você acha que vai querer saber mais sobre a MCU, siga nosso guia sobre cada filme e programa de TV Marvel em ordem cronológica.

