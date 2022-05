Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Conto da Serva voltará oficialmente para uma quinta temporada, e poderá ser a última parcela da série, de acordo com Hulu. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada, inclusive quando se espera que ela chegue, quem pode voltar para retomar seus papéis, e muito mais. Ainda não há trailers, e os detalhes são reconhecidamente finos, mas Pocket-lint atualizará este guia com as últimas novidades.

Há spoilers abaixo.

A quinta temporada provavelmente se seguirá na sequência do assassinato do [spoiler] Comandante Fred Waterford (Joseph Fiennes) na final da quarta temporada e de sua vida no Canadá. Dito isto, enquanto junho pode ter escapado de Gilead no final da última temporada, ainda há outros tentando deixar o país totalitário que podem se tornar um foco narrativo.

Parece que uma nova serva adolescente Esther Keyes ( McKenna Grace) pode ter um grande papel. A atriz insinuou tanto ao The Hollywood Reporter: "Sinto que existe apenas um junho. Mas há toda a rebelião e há todas essas outras garotas". Então, há um junho e eu supunha que houvesse uma Esther também! Veremos o que ela trará para a próxima temporada", disse Grace. "Não tenho nenhuma pista, mas tenho esperanças ... Eu acho que ela [Esther] definitivamente pode fazer parte desta rebelião e da nova geração de Servas. Ela causará um grande alvoroço".

A quinta temporada pode ser a temporada final. Um executivo da Hulu sugeriu ao Deadline que estavam em andamento conversações sobre como terminar o espetáculo distópico. "O sucesso do Conto da Serva continua sendo primordial para nós", disse o chefe de originais de Hulu, Jordan Hellman. "Dito isto, o que também é mais importante para nós é que encerremos aquele espetáculo de [uma] forma criativa e orgânica para que estejamos em constante comunicação, literalmente agora mesmo, conversando com Bruce [Miller], Lizzie [Moss] e Warren [Littlefield], sobre qual é a melhor maneira de terminar The Handmaid's Tale...".

"Ainda não obtivemos uma resposta... Imagino que vamos conseguir responder a essa pergunta nos próximos meses", disse ele.

A quinta temporada de The Handmaid's Tale está prevista para o final de 2022. A nova temporada começou a ser filmada em fevereiro de 2022 e está prevista para terminar em julho de 2022.

O Conto da Serva voltará para Hulu. Como nas primeiras quatro temporadas, você poderá assistir à quinta temporada no serviço de transmissão de vídeo de propriedade da Disney.

Nada foi confirmado. Se todos os membros do elenco central retornarem, então espera-se o seguinte:

Elisabeth Moss como June Osbourne

Yvonne Strahovski como Serena Joy Waterford

Alexis Bledel como Dra. Emily Malek

Madeline Brewer como Janine Lindo

Ann Dowd como tia Lydia Clements

OT Fagbenle como Luke Bankole

Max Minghella como Comandante Nick Blaine

Samira Wiley como Cordão de Moira

Amanda Brugel como Rita Blue

Bradley Whitford como Comandante Joseph Lawrence

Sam Jaeger como Mark Tuello

McKenna Grace como Esther Keyes

Zawe Ashton como a namorada de Moira, Oona

Clea DuVall como esposa de Emily, Sylvia

Charlie Zeltzer como seu filho Oliver

Max Minghella como Comandante Nick Blaine Sophie Giraud

Segundo consta, Christine Klo foi lançada na nova temporada como uma nova personagem chamada Lily. De acordo com o Deadline, Lily é "uma refugiada Gilead que agora é líder no movimento de resistência baseado no Canadá". Lily "entrará na história como uma líder da resistência que não é estranha a situações de perigo". Ela tem sido descrita como uma ex-Martha.

Não há reboques para a quinta temporada do The Handmaid's Tale, mas os acrescentaremos a este guia assim que estiverem disponíveis. Também vamos incorporar teasers, featurettes e outros clipes interessantes.

Para estar verdadeiramente preparado para a quinta temporada do Conto da Serva, você precisa assistir as temporadas de um a quatro. Desculpe, não há como faltar a isso e poder entender e aproveitar a nova estação. Você pode assistir as primeiras quatro temporadas em Hulu, nos EUA. Começa em US$ 6,99 por mês e pode ser cancelada a qualquer momento.

Ou você pode comprar as temporadas na Amazônia:

Você também pode alugar The Handmaid's Tale on Amazon Prime Video:

Escrito por Maggie Tillman.