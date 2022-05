Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Marvel lançou um trailer para sua nova série de TV, She-Hulk: Attorney at Law. E, se o breve vislumbre for algo a se passar, o estúdio e a Disney+ podem estar prestes a esmagá-lo novamente para fora do parque.

Com Moon Knight terminando recentemente de fazer críticas, e com críticas e fãs como WandaVision, Loki e Hawkeye sendo amados tanto por críticos como por fãs, os estúdios Marvel não podem aparentemente fazer nada de errado. Até mesmo The Falcon e o Winter Solider trouxeram a ação blockbuster para a pequena tela.

Também seremos tratados com a Sra. Marvel em breve, com a estréia do novo programa semelhante no dia 8 de junho, e os detalhes sobre o Hawkeye spin-off Echo estão começando a aparecer. Agora temos também a She-Hulk para esperar ansiosamente.

Ela estreará na quarta-feira 17 de agosto de 2022 e estrelará Tatiana Maslany como advogada Jennifer Walters e seu alter-ego She-Hulk.

Primo de Bruce Banner (o Hulk), Walters ganha habilidades semelhantes, fazendo 1,80 m, verde e super forte quando em perigo. Ainda não temos certeza se a série seguirá os quadrinhos, pois seus poderes aparecem após uma transfusão de sangue da Banner ou se haverá outra explicação, mas o resultado final será o mesmo.

No entanto, onde ela difere da maioria dos super-heróis, é que ela abraça sua nova forma e, como você pode ver no trailer, acaba passando mais tempo como She-Hulk do que não.

Ela também é mais cheia de mordaças do que a maioria da série Marvel, com os quadrinhos no final dos anos 80, início dos anos 90 apresentando um Walters com mais senso de humor para a maioria.

O espetáculo será exclusivo da Disney+ e também estrelará Mark Ruffalo - repreendendo seu papel como Banner/the Hulk - e Tim Roth retornando como Emil Blonsky/Abomination, o papel que desempenhou no filme The Incredible Hulk de 2008.

Escrito por Rik Henderson.