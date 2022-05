Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney tem desenvolvido um plano apoiado por anúncios para seu serviço de streaming de vídeo Disney+. Espera-se que entre ao ar ainda este ano e, quando isso acontecer, a Disney irá veicular anúncios durante cerca de quatro minutos em filmes ou programas que duram uma hora ou menos. Mas nem todas as pessoas verão anúncios.

De acordo com Variety, The Wall Street Journal e TechCrunch, a Disney planeja veicular apenas anúncios favoráveis à família, de modo que não haverá anúncios políticos ou de álcool. O estúdio também disse que as crianças em idade pré-escolar e aqueles que usam perfis de crianças para assistir não verão nenhuma publicidade. A Disney também não vai "segmentar" os anúncios em crianças individuais.

A Disney disse que também não veiculará anúncios de concorrentes. Se você assistir Peacock, verá os anúncios da Disney+ tocando durante os intervalos nesse serviço de streaming. Falando de Peacock, aparentemente, ele apresenta até cinco minutos de anúncios para cada hora de conteúdo, enquanto o HBO Max mostra quatro minutos de anúncios por hora. O Hulu de propriedade da Disney+ exibe até 12 anúncios em uma hora.

Em março, a Disney anunciou que lançaria uma opção mais barata e apoiada por anúncios nos EUA no final de 2022. Eventualmente chegará a outros países, disse o estúdio. Muitos outros serviços de streaming de vídeo começaram a adotar planos apoiados por anúncios nos últimos anos, da HBO Max à Paramount Plus. Ele atrai uma gama mais ampla de pessoas para participar, especialmente aqueles que não se importariam de economizar um par de dólares extras a cada mês em troca de assistir a alguns comerciais. Honestamente, era apenas uma questão de tempo até que a Disney começasse a considerar anúncios.

A Disney+ custa atualmente $7,99 por mês sem anúncios. Você pode saber mais sobre o serviço de transmissão de vídeo no guia DIsney+ da Pocket-lint aqui.

Escrito por Maggie Tillman.