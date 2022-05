Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Marvel anunciou quando sua série Hawkeye spinoff, Echo, virá para a Disney+. Os detalhes sobre a série ainda são reconhecidamente finos no momento - com apenas algumas informações de fundição e uma ampla janela de data de lançamento revelada até o momento. Ainda não há sequer reboques para fora. Mas a Pocket-lint planeja atualizar este guia com os últimos rumores, confirmações e notícias do Echo à medida que eles surgirem.

squirrel_widget_187869

Depois de estrear na série Hawkeye do ano passado na Disney+, Maya Lopez / Echo (retratada por Alaqua Cox) é a próxima a obter sua própria série. Será uma história de origem, seguindo a personagem - que interpretou um líder de gangue surdo em Hawkeye - como "ela deve enfrentar seu passado, reconectar-se com suas raízes nativas americanas, e abraçar o significado de família e comunidade".

O Echo show foi anunciado no ano passado como parte de um enorme lote de Marvel shows chegando à Disney+, como o Agatha: House of Harkness e Ironheart.

Data de liberação do eco: 2023

A Marvel confirmou que a Echo estará disponível em algum momento no próximo ano. Infelizmente, ainda não há um prazo específico para isso.

O Echo lançará na Disney+. Uma assinatura do serviço de transmissão de vídeo custa US$ 7,99 por mês nos EUA. Você pode saber mais sobre a Disney+ em nosso guia.

A Marvel revelou a primeira imagem de Alaqua Cox retornando para o papel titular, que você pode ver acima.

Echo também estrelará Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene, e Zahn McClarnon. Sydney Freeland e Catriona McKenzie irão dirigir.

Ainda não há reboques para o Echo.

Para estar preparado para a Echo, você deve assistir a série Hawkeye na Disney+. Se você quiser ir mais fundo na MCU, confira cada filme Marvel e mostre para assistir antes do Hawkeye na Disney+. Você também pode ler o guia da Pocket-lint sobre os próximos filmes e programas da Marvel, cada cena da Marvel pós-Credit, além de como assistir cada filme da Marvel em ordem cronológica.

Escrito por Maggie Tillman.