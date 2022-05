Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A primeira seqüência do Avatar de James Cameron chegará aos cinemas em dezembro de 2022 e, se o novo trailer teaser for algo a passar, terá um aspecto ainda mais espetacular do que o original.

Avatar: The Way of Water reune Zoe Saldana e Sam Worthington como Neytiri e Jake. Desta vez, porém, eles estão unidos por seus filhos enquanto o filme se concentra em uma nova luta que afeta toda a família Sully.

Sigourney Weaver e Stephen Lang também retomam seus papéis e o filme será mais uma vez exibido em 3D.

O filme original foi creditado com o pontapé inicial de uma revolução em 3D em seu lançamento em 2009, com Cameron como devoto do formato. Entretanto, embora muitos filmes ainda sejam oferecidos em 3D nas salas de cinema, as produções têm sido finas em compreensão com seus equivalentes em 2D e os fabricantes de TV abandonaram em grande parte a tecnologia em modelos recentes de televisão.

É improvável, portanto, que a Disney ofereça a versão 3D em plataformas de entretenimento doméstico, e certamente não a Disney+.

Dito isto, isso poderia tornar uma visita ao teatro ainda mais especial, considerando que poderia ser o único momento de fazê-lo no formato que o diretor pretendia.

Avatar: The Way of Water será lançado em 16 de dezembro de 2022 nos EUA.

Escrito por Rik Henderson.