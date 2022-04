Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se passaram treze anos desde que o primeiro filme Avatar estreou, e agora a Disney anunciou como se chamará a seqüência e quando estreará o primeiro trailer teaser. Para ajudá-lo a estar o mais preparado possível para o filme quando ele for lançado ainda este ano, aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o Avatar 2.

A seqüência de Avatar não se chama Avatar 2, embora seja o que muitos têm se referido ao filme como sendo há anos. Ao invés disso, é oficialmente chamado de Avatar: O Caminho da Água, Disney anunciou na CinemaCon 2022.

A trama para a seqüência de Avatar de James Cameron é vaga na melhor das hipóteses, embora saibamos que ainda se tratará, grosso modo, de humanos tentando extrair o planeta alienígena de Pandora para um raro metal conhecido como unobtanium.

Se você não se lembra do Avatar original, a seqüela ainda vai estrelar Sam Worthington como Jake Sully, um ex-marinho que assume o papel de um Avatar, permitindo que ele esteja no corpo de um dos Na'vi nativos. Sully é um espião da Terra entre os Na'vi de Pandora, mas ele se apaixona por um deles, Neytiri, que é interpretado por Zoë Saldana, e ele finalmente tem que ir contra seu próprio povo.

Sully e Neytiri estão ambos prontos para voltar para a próxima instalação na franquia.

Aqui está a sinopse oficial para Avatar: O Caminho da Água:

"Set mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água começa a contar a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), os problemas que os acompanham, os esforços que fazem para se manterem seguros, as batalhas que lutam para se manterem vivos e as tragédias que suportam".

Aqui está o logline oficial para Avatar: O Caminho da Água:

"Jake Sully e Ney'tiri formaram uma família e estão fazendo tudo para ficar juntos. No entanto, eles devem deixar sua casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma ameaça antiga ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos".

Data de lançamento teatral: 16 de dezembro de 2022.

A seqüela do Avatar, há muito adiada, está programada para ser lançada nos EUA em 16 de dezembro de 2022.

As filmagens preliminares para o filme começaram em 2017, e as filmagens só foram concluídas no final de setembro de 2020. Depois disso, o lançamento teatral do filme foi adiado oito vezes. A Disney está atualmente desenvolvendo mais três sequelas - Avatar 3, 4, e 5 - que deverão ser lançadas, respectivamente, em 20 de dezembro de 2024, 18 de dezembro de 2026, e 22 de dezembro de 2028 - se não forem afetadas por atrasos.

Acabado de anunciar no CinemaCon, Avatar: The Way of Water only in theaters 16 de dezembro de 2022 pic.twitter.com/1K4giX7nNj- 20th Century Studios (@20thcentury) 27 de abril de 2022

Onde: Esperar que ela chegue à Disney+ após seu lançamento teatral

Esperar que ela chegue à Disney+ após seu lançamento teatral Quando: Talvez final de janeiro de 2023 ou início de fevereiro de 2023

Nos últimos dois anos, a Disney lançou um punhado de filmes na Disney+ após o término de sua janela de lançamento teatral exclusiva de no mínimo 45 dias. Embora o estúdio não tenha se comprometido oficialmente com uma data de lançamento de Avatar: The Way of Water, parece provável que tenha pelo menos um lançamento teatral exclusivo de 45 dias, o que significa que poderá chegar à Disney+ em fevereiro de 2023.

squirrel_widget_187869

A Disney prometeu que o primeiro trailer teaser chegaria ao lado do Doctor Strange no Multiverso da Loucura, que está programado para estrear em 6 de maio de 2022. O Pocket-lint o manterá informado assim que for ao ar.

James Cameron dirigiu o Avatar original e sua sequela. Ele também escreveu os personagens, mas foi ajudado por Josh Friedman, que fez o roteiro.

O elenco principal do Avatar original estará de volta, além de alguns recém-chegados. Aqui estão alguns dos nomes e personagens que foram confirmados até agora:

Sam Worthington - Jake Sully

- Jake Sully Zoe Saldana - Na'vi princesa Neytiri

Na'vi princesa Neytiri Stephen Lang - Coronel Miles Quaritch

- Coronel Miles Quaritch Sigourney Weaver - Um personagem totalmente novo

- Um personagem totalmente novo Kate Winslet - Ronal

- Ronal Libra CCH - Mo'at

- Mo'at Matt Gerald - Corporal Lyle Wainfleet

Corporal Lyle Wainfleet Edie Falco - General Ardmore.

General Ardmore. Cliff Curtis - Tonowari

- Tonowari Jamie Flatters - Neteyam

Neteyam Grã-Bretanha Dalton - Lo'ak

- Lo'ak Trinity Bliss - Tuktirey

- Tuktirey Campeão Jack - Miles Socorro, também conhecido como Aranha

- Miles Socorro, também conhecido como Aranha Oona Chaplin - Varang

- Varang Michelle Yeoh - Dra Karina Mogue

Dra Karina Mogue Jemaine Clement - Dr Ian Garvin

- Dr Ian Garvin Vin Diesel - Não anunciado

Para aqueles que não se lembram bem do que aconteceu no Avatar original de 2009, a Disney está remasterizando o filme e planeja lançá-lo em teatros globais em 23 de setembro de 2022. Ou, você pode assistir o primeiro Avatar na Disney+ agora mesmo. De qualquer forma, recomendamos vivamente que você o veja antes de ir ver Avatar: O Caminho da Água nas salas de cinema em dezembro. Será um bom refresco.

Escrito por Maggie Tillman.