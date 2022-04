Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A fase quatro do Universo Cinematográfico Maravilhoso está bem encaminhada e parece estar toda reunida com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, também conhecido como Doutor Estranho 2.

A seqüência apresentará várias linhas de enredo de várias produções recentes da Marvel, incluindo Loki, WandaVision, What If...?, e Spider-Man: No Way Home. Parece quase tão grande quanto os Vingadores: Endgame.

Para ajudá-lo a estar o mais preparado possível para o filme, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Doctor Strange 2, incluindo os trailers até agora, informações sobre o elenco, data de lançamento e detalhes da transmissão, e muito mais.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ocorre após os eventos de WandaVision e Spider-Man: No Way Home. Então, por volta de 2023. O filme também é tecnicamente depois do Loki, mas a exibição da Disney+ ocorre em uma linha de tempo alternativa da principal linha do tempo do Universo Cinematográfico Maravilhoso. (Confuso? Não se preocupe. Veja o guia completo do Pocket-lint sobre a linha do tempo do MCU).

Abaixo está a sinopse oficial da Marvel para a seqüência:

"No Doctor Strange in the Multiverse of Madness da Marvel Studios, o MCU destrava o Multiverso e empurra seus limites mais longe do que nunca. Viagem ao desconhecido com o Doctor Strange, que, com a ajuda de aliados místicos tanto antigos quanto novos, atravessa o domínio da mente e perigosas realidades alternativas do Multiverso para enfrentar um misterioso novo adversário".

Abaixo está a linha de registro oficial da Marvel para a sequela:

"Dr. Strange lança um feitiço proibido que abre um portal para o multiverso. Entretanto, surge uma ameaça que pode ser grande demais para sua equipe lidar".

Data de lançamento teatral: 6 de maio de 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness está atualmente programado para estrear nos EUA e no Reino Unido em 6 de maio de 2022.

A sequela deveria ter sido lançada originalmente em 7 de maio de 2021, mas foi adiada devido à pandemia da COVID-19. Foi primeiro adiada para 5 de novembro de 2021, depois para 25 de março de 2022, e finalmente para 6 de maio de 2022.

Data de lançamento da Disney+: provavelmente 20 de junho de 2022

Nos últimos dois anos, a Disney lançou um punhado de filmes na Disney+ após o término de sua janela de lançamento teatral exclusiva de no mínimo 45 dias. Embora o estúdio não tenha se comprometido oficialmente com uma data de lançamento do filme Doctor Strange no Multiverso da Loucura, parece provável que tenha um lançamento teatral exclusivo de 45 dias, o que significa que poderá chegar à Disney+ logo em 20 de junho de 2022.

squirrel_widget_187869

Doctor Strange no Multiverso da Loucura é dirigido por Sam Raimi. O roteiro do filme foi escrito por Jade Bartlett e pelo escritor Loki Michael Waldron. Danny Elfman compôs a partitura, e o cineasta é John Mathieson. Seus créditos anteriores incluem Gladiador, Logan, e X-Men: Primeira Classe.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estrela Benedict Cumberbatch como Doutor Stephen Estranho, Mestre das Artes Místicas e Feiticeiro Supremo da Terra. Além de Cumberbatch, Doctor Strange, a seqüência verá o retorno de Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor, ressuscitando seus papéis de Doctor Strange de 2016. Na verdade, espera-se um enorme elenco - comparável a qualquer filme dos Vingadores.

Benedict Cumberbatch interpretará o papel do Dr. Stephen Strange

Benedict Wong interpretará o amigo de confiança de Strange, Wong.

Rachel McAdams interpretará a Dra. Christine Palmer.

Elizabeth Olsen interpretará Wanda Maximoff/The Scarlet Witch

Xochitl Gomez fará sua estréia na MCU como America Chavez

Doctor Strange no Multiverso da Loucura terá pelo menos mais um Vingador: Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff. Também houve relatos de que Tom Hiddleston poderia aparecer, e dado o número significativo de Homem-Aranha: Não se esperava nenhum empate em casa no "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", é possível que Tom Holland, Tobey Maguire ou Andrew Garfield possam aparecer no filme.

Finalmente, o trailer do Super Bowl 2022 deu a entender que Patrick Stewart poderia aparecer como Professor X no novo Doctor Strange. Seria a primeira vez que ele interpretaria o personagem desde o Logan de 2017.

Até agora foram liberados dois reboques para o Doctor Strange no Multiverso da Loucura.

O primeiro teaser - lançado em dezembro de 2021 - revela o retorno de Elizabeth Olsen como a Bruxa Escarlate e o malvado Doutor Estranho do E se...? O segundo trailer - lançado durante o Super Bowl 2022 - nos tratou com filmagens, incluindo um filme de alguém que parece ser Patrick Stewart ressuscitando seu papel como Professor Charles Xavier dos filmes X-Men da Fox.

Você realmente deveria observar o Doctor Strange original, no mínimo, antes de ir ver sua seqüência. Se você quiser assistir a mais alguns filmes, mas não tiver tempo para uma remontagem completa do MCU, veja nosso guia abaixo:

Para aqueles que querem ver como e quando o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura se encaixa em toda a linha do tempo da MCU, veja este guia:

Escrito por Maggie Tillman.