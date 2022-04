Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Desde que a Marvel Studios anunciou pela primeira vez Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, tem sido um dos mais misteriosos filmes da Fase Quatro. A tão esperada sequência de Doutor Estranho de 2016 servirá como o culminar de várias tramas do Universo Cinematográfico da Marvel – assim como o presidente do estúdio, Kevin Feige, provocou repetidamente na Comic-Con e na D23 Expo.

Então, antes da estreia do filme nos EUA em 6 de maio de 2022, o que você deve assistir em preparação? Vamos mergulhar em todos os filmes e programas no MCU que o novo filme pode chamar de volta ou fazer referência e por quê.

Age of Ultron apresenta Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff – que desempenhará um papel crucial no novo filme do Doutor Estranho. Você verá o primeiro indício de seus poderes de alteração da realidade quando ela perder seu irmão.

Este filme vê o ator Benedict Cumberbatch fazer sua estréia no MCU como Doutor Estranho, também conhecido como Stephen Vincent Strange, tornando-o imperdível antes de sua sequência estrear nos cinemas.

Doutor Estranho desempenha um papel crucial na primeira batalha contra Thanos. Ele usa seu conhecimento do futuro para perceber que a única maneira de derrotar Thanos para sempre é deixá-lo vencer... por enquanto.

Endgame marca a terceira aparição de Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, e o vê participar da batalha final contra Thanos.

Episódios 4 e 10 Apresentam uma variante do Doutor Estranho que perde o amor de sua vida em vez de usar as mãos, o que o leva a um caminho sombrio. Há uma versão aparentemente maligna de Strange que aparece nos trailers do Multiverse of Madness que pode estar conectada a esses episódios. Quanto ao quinto episódio de What If…, ele nos apresenta uma versão zumbificada do MCU. Os fãs estão levantando a hipótese de que este episódio pode estar conectado a uma versão aparentemente zumbificada do Doutor Estranho que vemos no novo trailer do Multiverso da Loucura.

WandaVision vê Wanda Maximoff recém-desapontada lidando com o trauma de ter que matar seu namorado Visão, apenas para vê-lo ressuscitado e morto novamente. Mais tarde, ela assume uma cidade inteira para criar uma realidade onde ela possa viver feliz para sempre com Visão. Mas Wanda não é a vilã em sua própria história quando a vizinha Agatha (Kathryn Hahn) é a bruxa malvada em Westview o tempo todo.

Doutor Estranho não é mais o Feiticeiro Supremo. Seu parceiro e amigo, Wong (interpretado por Benedict Wong), mantém esse título desde que Strange foi tirado. Wong faz uma aparição neste filme - onde ele é visto trabalhando com o ex-vilão Abomination por um momento. Podemos ver mais dessa parceria no Multiverso da Loucura.

Loki revela a Autoridade de Variação do Tempo e seu esforço para proteger a linha do tempo sagrada, que é finalmente destruída no final da primeira temporada, abrindo caminho para o Multiverso da Loucura.

No Way Home vê Peter Parker, de Tom Holland, ir ao Doutor Estranho em um esforço para desfazer o público descobrir sua identidade secreta. Quando Strange concorda em ajudá-lo realizando um feitiço que altera a realidade, as consequências têm consequências mais abrangentes do que Strange originalmente imaginava.

Os trailers de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura incluíram um trecho de Patrick Stewart – presumivelmente dando voz ao Professor Charles Xavier, líder dos X-Men. É difícil dizer qual versão desse personagem aparecerá no Multiverso da Loucura, então por que não começar com a primeira vez de Stewart interpretando o personagem em X-Men de 2000?

