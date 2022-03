Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Full Monty retornará, graças à Disney.

O estúdio anunciou uma adaptação em série limitada da Disney + da comédia britânica premiada com o BAFTA, The Full Monty – quase 25 anos depois que o filme quebrou recordes de bilheteria. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a série limitada de oito partes, incluindo elenco, trailers e rumores.

Embora, reconhecidamente, pouco se saiba neste momento, o Pocket-lint atualizará este guia regularmente com as últimas notícias conforme anunciado.

O filme original, The Full Monty, se concentra em Gaz (Robert Carlyle), que descobre que sua esposa quer processá-lo por falta de pagamentos de pensão alimentícia. Desde que ele recentemente perdeu o emprego, ele e seu amigo Dave (Mark Addy) criam seu próprio ato de strip-tease masculino e, finalmente, recrutam mais quatro homens - todos dispostos a ir "the Full Monty" (também conhecido como completamente nus). O retorno na tela pequena seguirá o elenco original enquanto eles navegam pela cidade pós-industrial de Sheffield e pelos setores de saúde, educação e emprego em ruínas da sociedade. A série será um novo caminho a seguir, onde o esforço comunitário ainda pode triunfar sobre a adversidade.

"Estamos empolgados para reunir todos os Monty Men novamente - agora com uma comitiva caótica de filhos, netos, animais de estimação e vários parasitas - para ver como é a vida em Sheffield 25 anos depois", disse o jornal. criador da série, Simon Beaufoy, em um comunicado de imprensa. Mas, se haverá algum stripping na nova série de TV, Beaufoy e Disney ainda não confirmaram.

Sem data de lançamento em março de 2022

A Disney não confirmou quando a série de TV Full Monty será lançada.

As filmagens começaram recentemente nas cidades britânicas de Sheffield e Manchester, então uma data de lançamento ainda está muito longe.

A série de TV Full Monty vai estrear no Disney+ globalmente, Star+ na América Latina e Hulu nos EUA.

A série é criada, escrita e produzida por Simon Beaufoy.

É co-encomendado pela Disney +, está sendo desenvolvido pela FX e Searchlight e será produzido pela Little Island Productions. É produzido por Uberto Pasolini, dirigido por Andrew Chaplin (Alma's Not Normal) e Catherine Morshead (No Offence), e co-escrito por Alice Nutter. Simon Lewis atua como produtor da série.

Além de reunir o roteirista vencedor do Oscar Simon Beaufoy (Quem Quer Ser um Milionário) e o produtor Uberto Pasolini (Nowhere Special), a série de TV Full Monty verá o retorno do elenco original:

Robert Carlyle (Trainspotting, Once Upon a Time) como Gaz

Mark Addy (Game of Thrones, A Knight's Tale) como Dave

Lesley Sharp (Antes de Morrer, Scott e Bailey) como Jean

Hugo Speer (Britannia, Shadow and Bone) como Guy

Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) como Cavalo

Steve Huison (The Royle Family, The Navigators) como Lomper

Wim Snape (The Beaker Girls, Gentleman Jack) como Nathan

Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) como Gerald.

O show também apresentará filhos e netos dos personagens principais.

Ainda não há trailers para a próxima série de TV. O Pocket-lint os incorporará aqui assim que estiverem disponíveis.

Para estar preparado para a nova série de TV, você realmente deve assistir ao filme original, The Full Monty (1997), que está disponível para transmissão no Disney Plus no Reino Unido e no Amazon Prime Video nos EUA.

Escrito por Maggie Tillman.