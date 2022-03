The Mandalorian temporada 3: tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A terceira temporada de The Mandalorian provavelmente chegará até o final do ano. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada - incluindo rumores de elenco e enredo e quando e onde você poderá transmiti-la.

Data prevista de lançamento: dezembro de 2022

A TV Line afirmou que a terceira temporada de The Mandalorian será lançada no Natal.

Se a Disney continuar lançando episódios na quarta-feira, o programa poderá estrear em 7 de dezembro, 14 de dezembro, 21 de dezembro ou 28 de dezembro de 2022.

Considerando que a primeira e a segunda temporada de The Mandalorian estrearam no Disney + , é seguro assumir que o serviço de streaming da Disney será o lar da terceira temporada.

esquilo_widget_187869

Ainda não há trailers para a terceira temporada de The Mandalorian. O Pocket-lint os incorporará aqui assim que estiverem disponíveis.

Pedro Pascal retornará como Din Djarin (aka The Mandalorian), e Grogu (aka Baby Yoda) estará de volta ao seu lado. Na verdade, o reencontro de Grogu com Din provavelmente será um ponto importante da trama.

Em The Book of Boba Fett, Baby Yoda lutou entre se tornar um Jedi ou ficar com Din, embora tenha escolhido o último. Portanto, será interessante ver se Luke Skywalker continua participando de The Mandalorian. De qualquer forma, Moff Gideon ainda é o super-vilão da série, com o ator Giancarlo Esposito revelando à EW que Gideon terá um papel maior na terceira temporada.

Carl Weathers também está de volta como Greef Karga, um agente da Guilda dos Caçadores de Recompensas. Ele também confirmou que vai dirigir novamente. Finalmente, Katee Sackhoff vai reprisar seu papel como Bo-Katan na terceira temporada. Ahsoka de Rosario Dawson também pode voltar, embora ela tenha um próximo spinoff, e seu status é desconhecido após sua participação em The Book of Boba Fett.

Quanto aos atores que não voltarão, Sasha Banks não retornará como Koska Reeves. Nem é Cara Dune de Gina Carano devido à sua atividade de mídia social.

Por último, mas não menos importante: novas adições ao elenco. De acordo com o The Hollywood Reporter , Christopher Lloyd - ator de De Volta para o Futuro - está na lista de convocados para The Mandalorian. Os detalhes do personagem para seu papel na terceira temporada não foram anunciados, mas foi descrito como "estrela convidada".

Para se preparar para a terceira temporada de The Mandalorian, você deve assistir as duas primeiras temporadas do programa no Disney+.

Se você tiver tempo, considere assistir ao spin-off de The Mandalorian: The Book of Boba Fett . Também está disponível para assistir no Disney +.

Você pode até levar as coisas para o próximo nível e assistir a toda a franquia Star Wars. O Pocket-lint possui um guia detalhado que detalha a linha do tempo de Star Wars e a ordem correta para assistir a todos os filmes e programas: Ordem de Star Wars: melhor ordem para assistir aos filmes e programas.

Escrito por Maggie Tillman.