(Pocket-lint) - A Disney agora está pedindo aos assinantes que selecionem classificações de conteúdo para todos os usuários de sua família.

A partir de 16 de março de 2022, ao abrir o aplicativo Disney+, você será perguntado se deseja alterar sua classificação de conteúdo de TV-14 (poucas restrições) para TV-MA (sem restrições). Se você não escolher, receberá automaticamente a classificação TV-14. Se você está se perguntando por que o Disney + precisa de uma classificação TV-MA, talvez tenha algo a ver com os novos programas da Marvel - Demolidor e Luke Cage - que está começando a oferecer. Com isso em mente, se você quiser alterar a classificação do conteúdo do seu perfil no Disney+, veja como.

Abaixo, descrevemos como alterar sua classificação de conteúdo, quer a Disney esteja solicitando que você faça isso ou simplesmente queira alterá-la por conta própria.

Se você abrir o aplicativo Disney+ TV e vir uma tela solicitando que você altere sua classificação de conteúdo, clique em Continuar e selecione Catálogo completo para manter tudo em sua seleção. (Ou, você pode selecionar Agora não , mas isso o colocará automaticamente na TV-14.) Você será perguntado se deseja acessar o " catálogo completo " e, em seguida, precisará confirmar sua seleção com uma senha.

Uma vez feito isso, você terá a opção de criar um PIN de perfil para que outros membros de sua família ou família não possam acessar seu perfil ou editá-lo. Depois, você pode definir as classificações de conteúdo para os outros perfis em sua conta Disney+. Se for um perfil adulto, você pode definir sua classificação para TV-MA, mas os perfis infantis não terão essa opção.

Se você quiser alterar sua classificação de conteúdo mais tarde, seja para aumentar as restrições ou afrouxá-las, basta abrir o aplicativo móvel Disney+ e seguir estas etapas:

Toque em Editar perfis no canto superior. Selecione o perfil desejado. Role para baixo até Classificação de conteúdo e selecione-o. Digite a senha da conta Disney+ e clique em Continuar .

Esta é uma configuração de controle dos pais, portanto, requer uma senha. Você verá as seguintes opções de classificação de conteúdo : TV-Y

TV-Y7

TV-Y7-FV

G, TV-G

PG, TV-PG

PG-13

TV-14

R

TV-MA Escolha uma classificação e clique em Salvar.

