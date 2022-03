Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Seja você fã dos Kardashians ou não, é difícil escapar deles - ainda mais agora que seu novo programa, apropriadamente intitulado The Kardashians, está saindo.

Se você estiver interessado em dar uma olhada por trás da cortina e sintonizar para ver o que é essa família e por que todos são obcecados por eles (ou os odeiam), marque esta página. Pocket-lint tem os detalhes do programa dos Kardashians, incluindo enredos, data de lançamento do streaming e detalhes de como assistir.

Keeping Up With The Kardashians teve um sucesso de 20 temporadas, com a série terminando em 2021 após 14 anos. Apenas três meses depois que as Kardashians anunciaram o fim de seu reality show, a Disney revelou que assinou um acordo de vários anos com a família de celebridades para criar conteúdo exclusivo para o Hulu. O primeiro projeto a chegar como resultado direto desse acordo é The Kardashians. Os trailers revelam que Kim, Kourtney, Khloe, Kylie, Kendall e, sim, a momager Kris estão de volta para o novo reality show.

As Kardashians parecem ser um pouco mais sérias do que a série original, muitas vezes cômica, que mostraria as irmãs e sua mãe entrando em situações inacreditáveis que foram claramente roteirizadas. Kim Kardashian até diz aos espectadores no trailer do novo programa que ela está neste jogo há tempo suficiente para saber que você apenas "tem que ser você mesmo". Isso é uma dica de que a nova série realmente nos mostrará os bastidores das Kardashians, livre de momentos de script exagerados? Nós saberemos em breve.

O logline oficial da série diz:

"A família que você conhece e ama está aqui com uma nova série, dando acesso total às suas vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall e Kylie trazem as câmeras de volta para dar verdade às suas histórias. as intensas pressões de administrar negócios de bilhões de dólares para as alegrias hilárias de recreio e desistências escolares, esta série traz os espectadores para o redil com uma história fascinante e honesta de amor e vida no centro das atenções."

De acordo com o primeiro trailer oficial do programa (acima), uma das maiores histórias será Kourtney e seu noivo Travis Barker confirmando que estão tentando ter um bebê. Além disso, veremos a reação da família ao relacionamento de Kim com o comediante do Saturday Night Live Pete Davidson - incluindo uma visão em primeira mão de como o romance começou. Também veremos Kim se abrir sobre o fim de seu casamento com Kanye West: "Ele me disse que minha carreira acabou", disse ela em um ponto. Khloe, Kylie, Kendall e Jenner também fazem breves aparições.

Parece que Tristan Thompson, Scott Disick e Rob Kardashian também serão apresentados.

Data do primeiro episódio: 14 de abril de 2022

As Kardashians serão lançadas com episódios semanais a partir de 14 de abril de 2022. Novos episódios serão exibidos na quinta-feira.

Abaixo estão suas opções de streaming nos EUA e no Reino Unido.

O show das Kardashians é exclusivo do Hulu nos EUA. O serviço de streaming de propriedade da Disney começa em US $ 6,99 por mês para o plano suportado por anúncios.

No Reino Unido, você pode transmitir o programa The Kardashians no Disney+ . O principal serviço de streaming da Disney custa £ 7,99 por mês no país.

O primeiro trailer oficial está incorporado acima. Um teaser mais antigo está abaixo.

Veja o que fizemos lá?

De qualquer forma, para aprender corretamente quem é quem nesta família e estar preparado para o novo programa, você deve assistir ao programa OG: Keeping Up With The Kardashians (ou, KUWTK, abreviado).

Escrito por Maggie Tillman.