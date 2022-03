Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Imediatamente após o anúncio de que uma equipe de exploradores - finalmente - descobriu os restos incrivelmente bem preservados do navio de Sir Ernest Shackleton, o Endurance, a National Geographic revelou que transmitirá exclusivamente o documentário.

No estilo clássico de Nat Geo, a equipe de filmagem tem trabalhado com os exploradores desde o início da expedição, e você poderá assistir e transmitir ainda este ano.

O documentário faz parte da série Explorer da empresa e está sendo produzido pela Little Dot Studios em parceria com a ABC News, e será dirigido por Natalie Hewit, a diretora por trás de Antarctica: Ice Station Rescue e Greta Thunberg: A Year To Change The World .

A expedição em si - organizada pela Falklands Maritime Heritage Trust - partiu da Cidade do Cabo em 5 de fevereiro deste ano. O objetivo era encontrar o navio perdido há muito tempo que ficou preso no gelo e depois afundou em 1915, quando Shackleton e sua equipe foram explorar a Antártida.

Agora foi descoberto - em condições incríveis devido à sua idade - e vamos assistir a jornada de descoberta ainda este ano.

Com a National Geographic sendo uma grande parte da oferta Disney Plus , não é surpresa que o documentário esteja disponível para transmissão no popular serviço Disney Plus.

Também estará disponível para assistir nos próprios canais de TV da National Geographic. Portanto, se você tiver acesso a eles por meio do seu plano Sky ou cabo, também poderá assistir lá.

Além de um documentário, a National Geographic também produzirá artigos de revistas e podcasts de entrevistas, além de toneladas de cobertura social em suas contas do TikTok e Instagram.

Ainda não há uma data exata para quando ele estará disponível para assistir. No entanto, o comunicado de imprensa afirma que estará disponível para assistir a partir do "Outono de 2022". Isso o coloca em qualquer lugar entre o final de setembro e dezembro em algum momento. Isso significa, na verdade, não muito tempo para esperar até que você possa entrar nos bastidores de uma das mais famosas descobertas de naufrágios de todos os tempos.

Escrito por Cam Bunton.