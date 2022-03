Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney confirmou que está lançando um nível mais barato e suportado por anúncios para seu serviço Disney + - primeiro nos EUA, depois internacionalmente.

O novo plano de preços estará disponível para membros nos Estados Unidos a partir do "final de 2022" e em outros lugares em 2023.

"Expandir o acesso ao Disney+ para um público mais amplo a um preço mais baixo é uma vitória para todos - consumidores, anunciantes e nossos contadores de histórias", disse o presidente da DIsney Media and Entertainment, Kareem Daniel.

"Mais consumidores poderão acessar nosso conteúdo incrível. Os anunciantes poderão atingir um público mais amplo, e nossos contadores de histórias poderão compartilhar seu trabalho incrível com mais fãs e famílias."

Ele seguirá os passos de serviços de streaming rivais, como Peacock e Paramount + , oferecendo uma alternativa a uma assinatura completa.

Faz sentido. Com o mundo saindo de bloqueios e restrições e aprendendo a conviver com o Covid, o crescimento de assinantes está diminuindo para muitos serviços de streaming de vídeo. A Disney vê claramente o nível mais barato como uma forma de revigorar o interesse daqueles que até agora se abstiveram. Ou para atrair de volta ex-membros.

Embora os novos detalhes de preços "devam ser anunciados posteriormente", o Disney+ atualmente custa US$ 7,99 por mês para assinatura nos Estados Unidos (ou US$ 79,99 por um ano) e outros serviços, como Discovery+ e Paramount+, cobram cerca de US$ 4,99 por anúncios semelhantes. associações suportadas.

A própria Disney já oferece um plano suportado por anúncios para seu serviço Hulu nos EUA. Ele cobra US $ 6,99 por mês com publicidade incluída. No entanto, a taxa mensal normal sem anúncios é quase o dobro, a US $ 12,99 por mês, portanto, a menos que planeje aumentar significativamente o preço normal do Disney + no próximo ano, qualquer nível suportado por anúncios provavelmente será mais barato do que no Hulu.

Escrito por Rik Henderson.