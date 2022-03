Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fãs que lamentam a remoção das várias séries de TV de ação ao vivo da Marvel da Netflix ficarão empolgados em saber que todas elas chegam ao Disney + nos EUA, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia na quarta-feira, 16 de março.

Demolidor, Jessica Jones, O Justiceiro, Luke Cage, Punho de Ferro e Os Defensores se juntarão a Agentes da SHIELD no serviço de streaming, trazendo todasas adaptações de ação ao vivo da Marvel finalmente sob um único banner.

Eles estarão disponíveis na seção Marvel do Disney+, mesmo que sejam classificados para adultos ("18+" no caso de O Justiceiro). Portanto, os pais são aconselhados a garantir que os controles dos pais estejam configurados corretamente para evitar que os espectadores mais jovens os encontrem.

Os perfis podem ser protegidos por PIN e os limites de acesso a conteúdo adulto podem ser definidos.

Assim como a série existente, houve rumores no último ano de que a Disney poderia estar tentando ressuscitar Jessica Jones, enquanto Charlie Cox poderia estar prestes a retornar como Matt Murdock/Demolidor também, embora em aparições especuladas em outros filmes ou filmes. mostra.

Esperemos que a adição das corridas clássicas da Netflix seja um sinal de que ambas são verdadeiras. Já parece muito positivo para os fãs do MCU em 2022, com Moon Knight também programado para começar no Disney + em 30 de março.

Escrito por Rik Henderson.