(Pocket-lint) - Antes da Disney começar a lançar novos conteúdos da Marvel na forma de programas de TV épicos, como Wandavision e Loki, um punhado de séries adjacentes ao Universo Cinematográfico da Marvel estreou na Netflix . Desde pelo menos 2013, o serviço de streaming detém os direitos de Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones, Punho de Ferro, Justiceiro e Os Defensores. Mas esse negócio está terminando em breve.

Como notado pela primeira vez por What's on Netflix , esses programas de TV da Marvel estão deixando a Netflix no final de fevereiro. Curiosamente, a Disney não revelou onde os programas vão pousar depois de deixarem a Netflix. Mas se tivéssemos que adivinhar, eles iriam para um dos próprios serviços de streaming da Disney: Disney + ou Hulu.

Porta-vozes da Netflix e da Disney confirmaram que a licença do conteúdo da Netflix termina em 28 de fevereiro e que os direitos foram revertidos para a Disney. Lembre-se de que a Netflix já havia cancelado todos os seus programas da Marvel há alguns anos. Na época, pensava-se que a decisão se devia à empresa-mãe da Marvel, a Disney, que se preparava para lançar seu serviço de streaming Disney+ .

Mas, contratualmente, a Marvel ainda teve que esperar dois anos antes de poder usar os vários personagens dos programas de TV Marvel da Netflix. É por isso que o Rei do Demolidor, interpretado por Vincent D'Onofrio, apareceu recentemente na série Gavião Arqueiro no Disney +. Charlie Cox também retornou como Demolidor no blockbuster Homem-Aranha: No Way Home, que foi lançado em novembro passado.

Tudo isso, é claro, sugere que os programas de TV da Marvel da Netflix serão mais bem entrelaçados no MCU daqui para frente. Para ver onde os programas de TV da Marvel da Netflix se encaixam em toda a linha do tempo do MCU, consulte o guia do Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.