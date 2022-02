Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Futurama está voltando, novamente.

O Hulu da Disney está revivendo a série animada, de acordo com a Variety , que afirmou que o serviço de streaming dos EUA encomendou 20 novos episódios e planeja lançá-los todos no próximo ano.

Isso marca a quarta vez que a série volta depois de ser cancelada. Foi encerrado pela primeira vez após quatro temporadas na Fox em 2003. Mas o Comedy Central o retomou novamente para quatro filmes direto para DVD. Então, em 208, a rede formou esses filmes na quinta temporada antes de dar luz verde a duas temporadas adicionais de Futurua que foram ao ar entre 2010 e 2013.

“É uma verdadeira honra anunciar o retorno triunfante de Futurama mais uma vez antes de sermos cancelados abruptamente novamente”, disse o criador da série Matt Groening à Variety.

A produção do novo show está prevista para começar este mês. Groening está voltando para liderá-lo no Hulu, com David X Cohen atuando como escritor e produtor.

Todo o elenco de voz, além de um ator crucial, também reprisará seus papéis. John DiMaggio não concordou em dublar Bender, mas o Hulu está perto de contratá-lo. Caso contrário, Bender será reformulado.

Atualmente, o Hulu abriga todos os 140 episódios de Futurama, bem como quatro filmes de Futurama. Você pode transmiti-los diretamente neste link.

Escrito por Maggie Tillman.