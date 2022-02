Disney+ testa transmissão ao vivo de eventos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney poderia transmitir eventos ao vivo em sua plataforma Disney + no futuro, como a Amazon faz com o futebol da Premier League e outros eventos esportivos por meio do Prime Video.

Ele completou com sucesso seu primeiro teste com as indicações ao Oscar sendo transmitidas ao vivo para assinantes do Disney + nos EUA na terça-feira, 8 de fevereiro.

Em um comunicado enviado ao The Verge , a empresa revelou que mais testes serão realizados: "Estamos satisfeitos com os resultados e continuaremos testando como parte de nossa abordagem contínua e iterativa para oferecer as melhores experiências de usuário aos consumidores", afirmou. .

Não há detalhes sobre o que ele pode transmitir ao vivo nos próximos meses ou além, mas considerando que também opera Hulu e ESPN + nos Estados Unidos - ambos já oferecem eventos ao vivo - é um próximo passo natural para o serviço adicional da Disney.

Concertos ao vivo são uma escolha óbvia. Tudo com o que se comprometeu é que está analisando "as possibilidades" do que pode transmitir.

Ainda não há planos para testar a transmissão ao vivo no Reino Unido ou em países europeus. Nenhum que tenhamos ouvido falar de qualquer maneira.

O canal ESPN UK pode ser um provedor interessante de conteúdo, se a DIsney quiser seguir esse caminho.

Escrito por Rik Henderson.