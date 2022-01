Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney tem sido tímida sobre qual produção da Marvel Studios será a próxima a atingir seu serviço de streaming, mas se tivéssemos que adivinhar, é o Cavaleiro da Lua.

O estúdio revelou durante o Disney+ Day no final do ano passado que está trabalhando em uma série do Cavaleiro da Lua, cujo primeiro trailer chega em 17 de janeiro de 2022. o trailer oficial.

De qualquer forma, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o projeto da Fase Quatro do Universo Cinematográfico Marvel.

A série de TV de seis episódios contará a história do pistoleiro Marc Spector.

Salvo pelos deuses egípcios quando deixado para morrer no deserto, Spector veste o manto de Cavaleiro da Lua. Ele tem transtorno dissociativo de identidade e geralmente é um pouco louco. Ao longo dos quadrinhos, a identidade de Spector muda bastante, assim como sua história de fundo. Por exemplo, em algumas versões, ele tem superpoderes, atuando como o receptáculo do Deus Lunar Khonshu. Mas, em outras iterações, ele é mais um mortal.

Sabemos que Oscar Isaac está programado para estrelar como Marc Spector / Cavaleiro da Lua, graças a uma primeira olhada no programa que estreou durante o Disney + Day.

Além de Oscar Isaac, o elenco é completado por Ethan Hawke como um papel de vilão não revelado. May Calamawy também foi escalada para a série. Jeremy Slater, que trabalhou no malfadado reboot de Quarteto Fantástico de Josh Trank e no drama de super-herói adaptado The Umbrella Academy para Netflix, está liderando a equipe de roteiristas de Cavaleiro da Lua. Também foi relatado que Mohamed Diab atuará como diretor no próximo projeto.

Uma data oficial de lançamento ainda não foi anunciada, mas os vazamentos e relatórios mais recentes apontam para 30 de março de 2022.

A Disney já revelou que a série de TV vai estrear no Disney+ .

esquilo_widget_187869

Até agora, a Disney lançou apenas um teaser trailer para o primeiro trailer oficial - que está programado para estrear globalmente durante o confronto NFL Super Wild Card (transmissão no Hulu/ESPN/ABC) às 20h15 ET em 17 de janeiro de 2022. Isso é 1 15h do dia 18 de janeiro no Reino Unido. Assim, você não terá que esperar muito.

Existem mais de duas dúzias de filmes e programas da Marvel Studios para assistir. É difícil dizer se algum deles será essencial para o novo show. O Pocket-lint reuniu todo o Universo Cinematográfico da Marvel e a melhor maneira de assisti-lo aqui . Sugerimos pelo menos assistir aos novos programas do Disney + ou tudo depois de Vingadores: Ultimato, já que esse filme encerra a Fase Três e agora estamos na Fase Quatro com o Cavaleiro da Lua.

Para ver o que mais está chegando ao Disney + no MCU, consulte nosso guia: Próximos projetos do MCU: todos os filmes e programas de TV em andamento.

Escrito por Maggie Tillman.