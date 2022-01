Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tim Allen está vestindo o terno vermelho mais uma vez.

O comediante vai estrelar e produzir uma série limitada baseada na franquia Papai Noel. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o próximo programa, incluindo o que esperar, quaisquer trailers disponíveis, onde você poderá assisti-lo e até como se atualizar antes da estreia.

A Disney anunciou que encomendou The Santa Clause (título provisório), uma série limitada com Tim Allen reprisando seu papel como Scott Calvin/Santa. O projeto virá da Disney Branded Television e 20th Television, com Jack Burditt (Last Man Standing) a bordo como showrunner. Ele será produtor executivo ao lado de Allen, Kevin Hench, Richard Baker e Rick Messina. Aqui está a sinopse oficial do próximo programa de TV:

"Scott Calvin está prestes a completar 65 anos e percebe que não pode ser Papai Noel para sempre. Ele está começando a perder um passo em seus deveres de Papai Noel e, mais importante, ele tem uma família que poderia se beneficiar de uma vida normal. mundo, especialmente seus dois filhos que cresceram no Pólo. Com muitos elfos, crianças e família para agradar, Scott sai em busca de um Papai Noel substituto adequado enquanto prepara sua família para uma nova aventura em uma vida ao sul do pólo."

Até agora, apenas Tim Allen foi confirmado para retornar. Se tivéssemos que adivinhar, sua família dos filmes anteriores do Papai Noel também estrelará a série.

Isso significa que Eric Lloyd pode retornar como o filho de Scott Calvin, Charlie, o juiz Reinhold pode reprisar seu papel como o padrasto de Charlie, Neal, Wendy Crewson pode aparecer como a mãe de Charlie, Lara, e Liliana Mumy pode até voltar como a irmã de Charlie, Lucy. Finalmente, não podemos esquecer Elizabeth Mitchell como Carol Newman/Sra. Claus. Também não está claro se elfos do passado e figuras fantásticas como Jack Frost reaparecerão na nova série limitada.

A produção está prevista para começar em março de 2022 em Los Angeles. Nenhuma data de lançamento para o show The Santa Clause foi anunciada.

O show do Papai Noel vai estrear no próprio serviço de streaming da Disney, Disney+ , que custa US$ 7,99 por mês ou US$ 79,99 por ano para uma assinatura.

A Disney ainda não lançou trailers, teasers ou featurettes para o próximo programa de TV. O Pocket-lint atualizará este guia quando estiver disponível.

O show do Papai Noel será a quarta vez que Tim Allen assume o papel de Scott Calvin/Papai Noel. Ele estrelou pela primeira vez o filme The Santa Clause em 1994, que gerou duas sequências em 2002 e 2006. Todos os três filmes foram bem sucedidos, arrecadando US $ 474 milhões nas bilheterias em todo o mundo.

Para se preparar para a próxima série do Papai Noel, você realmente deve assistir novamente aos filmes anteriores. Você pode assisti-los facilmente no Disney + se tiver uma assinatura ou alugá-los no Amazon Prime Video, se preferir transmitir dessa maneira. A escolha é sua.

Escrito por Maggie Tillman.