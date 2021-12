Disney + agora suporta SharePlay no iPhone, iPad e Apple TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Disney + introduziu o suporte SharePlay para seus aplicativos iOS, iPadOS e tvOS.

Ele permite que os proprietários de iPhone, iPad e Apple TV vejam filmes e programas na plataforma de streaming com amigos e familiares, com o conteúdo sincronizado entre os dispositivos enquanto realizam uma ligação FaceTime.

A Apple lançou o SharePlay em seus vários dispositivos no início desta semana e a Disney é um dos vários que agora oferecem suporte à experiência de visualização colaborativa.

"Estamos muito entusiasmados com o lançamento do SharePlay na Disney + para os usuários da Apple em tempo para as férias e antes de várias estreias muito aguardadas", disse o EVP de produto e design da Disney Streaming, Jerrell Jimerson.

“Com milhares de filmes e programas e um crescente catálogo de conteúdo de novos títulos e originais, o SharePlay oferece outra oportunidade para amigos pessoais e familiares em todo o mundo se reunirem e criarem novas memórias com suas histórias favoritas no Disney +."

Até 32 pessoas podem participar de uma sessão de SharePlay, enquanto cada visualizador pode definir o áudio e as legendas ao seu lado. Ao assistir em uma Apple TV, a câmera FaceTime de um iPhone ou iPad pode ser usada para se comunicar com outras pessoas.

Disney + também continuará a oferecer seu recurso GroupWatch no aplicativo semelhante.

