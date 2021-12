Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se passou um mês desde que Eternals estreou nos cinemas. Infelizmente, essa janela foi fechada. Mas se você perdeu a chance de assistir ao mais recente épico da Marvel nos cinemas, não se preocupe. Seu lançamento "PVOD" (vídeo sob demanda premium) na Disney + está a apenas algumas semanas de distância.

Onde transmitir digitalmente: Disney +

Eternals da Marvel chegará ao Disney + em 12 de janeiro de 2022, de acordo com a conta oficial da Eternals no Twitter . Estará disponível para transmissão nos EUA, Reino Unido e em qualquer outro lugar. O serviço de assinatura de vídeo da Disney está disponível.

Eternals estreou nos cinemas dos Estados Unidos em 5 de novembro de 2021. Arrecadou $ 157 milhões no mercado interno e $ 228 milhões no exterior, para um total mundial de $ 385 milhões. Essa é uma abertura sólida durante a era pós-pandemia. Para referência, outros filmes recentes da Marvel, como Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Venom: Let There Be Carnage, arrecadaram $ 432 milhões e $ 483,4 milhões em todo o mundo, respectivamente.

Eternals mostra o primeiro vislumbre até agora na linha do tempo do Universo Cinematográfico Marvel. Os próprios Eternos foram criados por um Celestial para proteger os humanos de seres malignos conhecidos como Deviants. O filme apresenta essa raça complexa de seres - cada um dos quais compartilha habilidades semelhantes ou tem uma habilidade específica para eles, seja supervelocidade ou intelecto genial, tornando-os as pessoas mais poderosas no MCU.

A parte principal do filme se passa nos dias atuais. Ou, especificamente, cerca de oito meses após os Vingadores retornarem todos os que foram fotografados. Então, em torno do Homem-Aranha: Longe de Casa na versão do MCU de 2024.

O filme é dirigido por Chloe Zhao, que ganhou um Oscar por Nomadland, e é estrelado por Angelina Jolie, Selma Hayek e Richard Madden, entre outros. Há 10 Eternais, também conhecidos como seres superpoderosos, no filme que protegem secretamente a humanidade há milhares de anos. Aqui está um resumo de todos os Eternais apresentados, mais um humano que se envolve com eles:

Sersi (Gemma Chan): Sersi tem o poder de manipular matéria não senciente. Ela trabalha no Museu de História Natural de Londres.

Sersi tem o poder de manipular matéria não senciente. Ela trabalha no Museu de História Natural de Londres. Ikaris (Richard Madden): Ikaris é um dos membros mais poderosos dos Eternais. Ele pode voar e disparar raios de seus olhos.

Ikaris é um dos membros mais poderosos dos Eternais. Ele pode voar e disparar raios de seus olhos. Ajak (Salma Hayek): Ajak é o líder dos Eternais. Ela tem o poder de curar, bem como a habilidade de falar diretamente com os Celestiais.

Ajak é o líder dos Eternais. Ela tem o poder de curar, bem como a habilidade de falar diretamente com os Celestiais. Thena (Angelina Jolie): Thena é a deusa da guerra, com a capacidade de manifestar várias armas.

Thena é a deusa da guerra, com a capacidade de manifestar várias armas. Phastos (Brian Tyree Henry): Phastos é o inventor dos Eternos, que pode montar qualquer coisa a partir de qualquer tipo de tecnologia.

Phastos é o inventor dos Eternos, que pode montar qualquer coisa a partir de qualquer tipo de tecnologia. Kingo (Kumail Nanjiani): Kingo é um guerreiro que pode manipular a energia com as mãos. Ele também é uma estrela de Bollywood.

Kingo é um guerreiro que pode manipular a energia com as mãos. Ele também é uma estrela de Bollywood. Druig (Barry Keoghan): Druig tem a habilidade de manipular os pensamentos de outras pessoas e é um rival de longa data de Ikaris.

Druig tem a habilidade de manipular os pensamentos de outras pessoas e é um rival de longa data de Ikaris. Makkari (Lauren Ridloff): Makkari tem supervelocidade, como o Flash da DC ou o Mercúrio da Marvel, e é o primeiro super-herói surdo do MCU.

Makkari tem supervelocidade, como o Flash da DC ou o Mercúrio da Marvel, e é o primeiro super-herói surdo do MCU. Gilgamesh (Don Lee): Lee (cujo nome coreano é Ma Dong-seok) usa seus punhos para lutar. Ele é o guerreiro mais forte do grupo.

Lee (cujo nome coreano é Ma Dong-seok) usa seus punhos para lutar. Ele é o guerreiro mais forte do grupo. Sprite (Lia McHugh): Sprite parece uma criança e usa ilusões para confundir seus inimigos e aliados, assim como o deus trapaceiro Loki.

Sprite parece uma criança e usa ilusões para confundir seus inimigos e aliados, assim como o deus trapaceiro Loki. Dane Whitman (Kit Harrington): Whitman é um ser humano que trabalha no Museu de História Natural de Londres ao lado de Sersi.

Aqui está uma seleção de trailers oficiais do Eternals e looks internos no YouTube:

Eternals da Marvel Studios | Trailer final

Eternals da Marvel Studios | Teaser Oficial

Featurette "Visionário" | Eternals da Marvel Studios

Featurette "Apresentando The Eternals" | Eternals da Marvel Studios

Featurette "In The Beginning" | Eternals da Marvel Studios

