(Pocket-lint) - Disney + marcou o início da temporada de Natal não com um calendário do advento recém-inaugurado como a maioria de nós, mas com alguns acréscimos bem-vindos à sua programação de TV e filmes - em particular, adicionando o Die Hard original, tornando toda a franquia disponível para pessoas para desfrutar.

Se esse momento parece um pouco aleatório para você, é provavelmente porque você acha que Die Hard não é um filme de Natal, apesar dos montes de evidências que demonstram que é. De qualquer forma, você terá acesso a vários filmes de ação divertidos.

Os filmes icônicos mostram Bruce Willis no papel de John McClane em uma série de acrobacias e lutas cada vez maiores, mas não temos certeza se eles ficarão melhores do que a primeira vez, enfrentando o soberbo Hans Gruber de Alan Rickman no Nakatomi Plaza.

Você poderá julgar por si mesmo agora que eles estão todos no Disney +, além de dar a você a chance de contar as árvores de Natal, decorações e menções no fundo do primeiro filme. A Disney até encomendou uma enquete do YouGov para resolver a questão de ser natalino, com uma pequena maioria votando para decretá-lo NÃO um filme de férias.

Ainda assim, não deixe um pouco de democracia como essa atrapalhar suas próprias opiniões ridiculamente fortes, é o que dizemos - acredite no que você quiser!

