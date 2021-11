Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apesar da próxima fase dos filmes da Marvel já estar em andamento, Tom Holland não vai pendurar seu terno Spidey tão cedo.

Homem-Aranha: No Way Home deve servir como um final para a trilogia atual de filmes do Homem-Aranha do Universo Cinematográfico da Marvel, mas a versão holandesa do lançador de teias ainda não foi encerrada. A produtora da Sony Amy Pascal confirmou ao Fandango que ele retornará para uma nova trilogia de filmes do Homem-Aranha ambientada no MCU.

“Este não é o último filme que faremos com a Marvel - [este não é] o último filme do Homem-Aranha”, disse Pascal. "Estamos nos preparando para fazer o próximo filme do Homem-Aranha com Tom Holland e a Marvel. Estamos pensando nisso como três filmes, e agora vamos para os próximos três".

Pascal acrescentou: "Este não é o último dos nossos filmes MCU ... Marvel e Sony vão continuar juntos como parceiros".

Ao contrário da maioria dos outros super-heróis da Marvel, os direitos do Homem-Aranha, assim como seus vilões, são propriedade da Sony. Mas um acordo de 2015 entre a Sony e a Marvel Studios permitiu que o personagem fosse integrado ao MCU. Houve algumas estranhezas sobre o negócio, no entanto, como Homecoming e Far From Home, ambos não estão disponíveis no Disney + junto com outros filmes MCU.

Ainda assim, é um momento emocionante para os fãs saberem que a Sony e a Marvel planejam continuar fazendo filmes juntas e que a Holanda está voltando.

