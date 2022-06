O que é o Dia Disney+, quando é, e o que você deve esperar?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série de promoções, eventos e estréias de conteúdo da Disney+ para assinantes da Disney+ está voltando para um segundo ano.

Começando em 8 de setembro de 2022 e levando à D23 Expo: O evento Ultimate Disney Fan Event, Disney+ Day começará com a estréia do filme Pinocchio de ação ao vivo e estreará uma série de novos conteúdos de todas as marcas da Disney.

Aqui está o que você precisa saber sobre o Disney+ Day - incluindo como acompanhá-lo, o que os assinantes podem obter, e muito mais.

No ano passado, a Disney transformou o segundo aniversário da Disney+ em um evento chamado Disney+ Day. Ele coordenou um monte de festividades para os assinantes da Disney+, incluindo vários acordos e economias, novos conteúdos para assistir e uma pilha de novos trailers e espreitas sorrateiras.

Agora está voltando para uma repetição.

Quase todos os cantos do império maciço da Disney participaram do primeiro Dia Disney+ e esperamos o mesmo novamente. Por exemplo, no Dia Disney+, tanto Shang-Chi como a Lenda dos Dez Anéis e o Cruzeiro da Selva se tornaram disponíveis para serem transmitidos sem custo extra, os assinantes da Disney+ receberam frete gratuito no ShopDisney e puderam entrar no Walt Disney World Resort e Disneyland Resort 30 minutos antes da abertura dos parques.

Esperamos que haja ofertas similares e quedas de conteúdo para o Disney+ Day 2022.

O segundo Dia Anual da Disney+ está marcado para quinta-feira 8 de setembro de 2022.

O Disney+ Day não é um "evento" típico com uma transmissão ao vivo para você assistir. É uma celebração de um dia marcado por novos programas, filmes e especiais para você transmitir na Disney+. Portanto, vá até lá para ver todo o novo conteúdo. Fora de seu serviço de streaming, espera-se que a Disney lance um conjunto de trailers e outros espreitadores da próxima programação. Espera-se que a maioria destas provocações estreie através dos canais sociais da Disney:

Uma coisa já foi anunciada, mas haverá muitas outras atividades, negócios e ofertas a serem feitas no Dia Disney+. Nós o atualizaremos sempre que soubermos mais.

Um filme de ação ao vivo de Pinóquio estreará na Disney+ no dia 8 de setembro como parte das celebrações.

Dirigido por Robert Zemeckis (Back to the Future, Forrest Gump), a recontagem da história clássica é protagonizada por Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco e Luke Evans.

