(Pocket-lint) - A série de promoções, eventos e estreias de conteúdo da Disney para assinantes da Disney + chegou.

Também conhecido como Disney + Day, não é apenas uma mega campanha de marketing que envolve quase todas as partes da The Walt Disney Company, mas também é o segundo aniversário da Disney +. Aqui está o que você precisa saber sobre o Disney + Day - incluindo quando será, o que os assinantes estão recebendo e muito mais.

Para comemorar o lançamento do Disney + há dois anos, a Disney transformou o aniversário do serviço de streaming em um feriado chamado Disney + Day e coordenou uma série de festividades para os assinantes Disney +, incluindo vários negócios e descontos, novos conteúdos para assistir e até alguns trailers e espreitadelas.

Quase todos os cantos do enorme império da Disney estão participando do primeiro Disney + Day. Por exemplo, no Disney + Day, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Jungle Cruise estarão disponíveis para transmissão sem custo extra, os assinantes da Disney + receberão frete grátis no ShopDisney e podem entrar no Walt Disney World Resort e Disneyland Resort 30 minutos antes dos parques abrirem, e até o Disney + recebeu seu maior corte de preços de todos os tempos .

Essas são apenas algumas das vantagens que a Disney planejou para o Disney + Day.

O primeiro Disney + Day está marcado para sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Mas algumas das promoções da Disney começaram na semana do Disney + Day.

Disney + Day não é um "evento" típico com uma transmissão ao vivo para você assistir. É uma celebração de um dia inteiro marcada por novos programas, filmes e especiais para você transmitir no Disney +. Então, vá lá para ver todo o novo conteúdo. Fora de seu serviço de streaming, a Disney deve lançar um bando de trailers e outras amostras da programação que está por vir. Espera-se que essas provocações comecem no Disney + e por meio dos canais sociais da Disney:

O Pocket-lint está atualizando este guia com mais promoções e eventos anunciados pela Disney antes do Disney + Day.

Os seguintes filmes e programas estarão disponíveis para transmissão na Disney + sem custo adicional a partir de 12 de novembro:

Ciao Alberto

Encantado

Entrelazados

Dopesick (em mercados internacionais disponíveis nos EUA no Hulu)

Fancy Nancy Temporada 3

Celebração

Febre congelada

Pegue um cavalo!

Lar doce lar sozinho

Jungle Cruise

Marvel montada: a fabricação de Shang-Chi e a lenda dos dez anéis

Marvel Studios Legends: Hawkeye

Olaf Presents

Paperman

Shang-Chi e a lenda dos dez anéis

Rodar

Emaranhado para sempre

A balada de Nessie

A pequena matchgirl

Fazendo de mais feliz do que nunca: uma carta de amor para Los Angeles

Os Simpsons em Plusaversary!

O mundo de acordo com Jeff Goldblum

Tick Tock Tale

Sob o capacete: o legado de Boba Fett

Nota: Pocket-lint marcou em negrito as novas adições mais notáveis.

Os seguintes "especiais do Disney + Day" da Pixar e da Marvel - junto com outros sneak peeks - estarão disponíveis para transmissão no Disney + em 12 de novembro:

Especial Pixar Animation Studios às 8h PT (11h ET / 16h GMT)

Especial do Marvel Studios às 8h45 PT (11h45 ET / 16h45 GMT)

A partir das 6h PT (9h ET / 14h GMT), você pode seguir Disney + (@DisneyPlus) no Twitter , Facebook e Instagram para primeiros looks, novos trailers, clipes exclusivos e aparições de criadores da Disney + e estrelas para o próximo conteúdo na Disney , Pixar, Marvel, Star Wars e marcas National Geographic. Além disso, na conta oficial da Disney + no TikTok, a Disney planeja fazer upload de conteúdo curto para mostrar várias histórias, marcas e personagens.

Ah, e o Monday Night Football e o Monday Night Countdown da ESPN em 8 de novembro de 2021 vão ao ar exclusivos da Disney + anúncios originais.

De 12 a 14 de novembro de 2021, mais de 200 locações de cinemas AMC nos EUA terão quatro exibições surpresa diárias de filmes da Disney, com ingressos a US $ 5 cada. Os visitantes não saberão qual filme está sendo exibido até o início da exibição, mas receberão um pôster Disney + grátis e uma oferta de concessão especial com a compra do ingresso. Cada filme terá um "curta surpresa" também. Uma lista de locais AMC participantes pode ser encontrada aqui.

Disney + custa $ 1,99 / £ 1,99 por um mês para assinantes novos e qualificados. Isso representa uma economia de 75 por cento. A transação termina em 14 de novembro de 2021.

ShopDisney oferecerá frete grátis nos Estados Unidos e na Europa de 12 de novembro a 14 de novembro de 2021 para clientes Disney +. Além disso, por um tempo limitado nos EUA, a loja online lançará novos produtos personalizáveis das marcas Disney, Pixar, Star Wars e Marvel, incluindo camisetas.

A Disney se uniu à VeVe , uma plataforma digital colecionável, para lançar Golden Moments NFTs apresentando personagens de suas marcas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Simpsons. Novos colecionáveis digitais estão disponíveis diariamente a partir de 7 de novembro até Disney + Day, terminando com um colecionável "ultra-raro" especial.

A Disney Publishing Worldwide oferecerá e-books selecionados de 8 de novembro a 17 de novembro de 2021 por 99 centavos, incluindo os títulos Loki e The Mandalorian.

A Funko está oferecendo 10% de desconto nos produtos Disney + de 12 de novembro a 14 de novembro de 2021 no Funko.com . Use o código promocional DISNEYPLUSDAY.

Os fãs de Star Wars podem ir para BringHometheBounty.com às 6h PT em 12 de novembro para revelações do novo Star Wars Funko Pop! bobbleheads.

A WizKids está oferecendo 5% de desconto em produtos Disney e um presente da Marvel com compras feitas usando o código promocional DISNEYPLUSDAY, a partir de 8 de novembro.

A Target sediará brindes especiais de 12 de novembro a 14 de novembro de 2021 em quase 800 lojas nos Estados Unidos.

Os assinantes da Disney + com um ingresso ou passe válido e reserva para o parque temático em 12 de novembro de 2021 receberão benefícios especiais em todos os parques temáticos da Disney, incluindo a possibilidade de entrar no Walt Disney World Resort e Disneyland Resort 30 minutos antes dos parques abrirem.

