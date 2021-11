Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Disney + Day está quase chegando, e a Disney está animando os fãs com uma série de promoções de uma semana.

Entre as promoções: Um grande desconto para Disney +.

A partir de segunda-feira, 8 de novembro de 2021, e durando até 14 de novembro de 2021, você pode conseguir uma assinatura do Disney + por $ 1,99 / £ 1,99 . A oferta por tempo limitado está disponível para assinantes novos e elegíveis. Embora funcione apenas por um mês, está disponível nos Estados Unidos, no Reino Unido e em vários outros países.

Para referência, uma assinatura do Disney + normalmente custa US $ 7,99 por um mês nos EUA. Então, isso é uma economia de 75 por cento. Nada mal, certo?

Para ver se você se qualifica, acesse o novo hub da Disney + em disneyplus.com/disneyplusday . Lá, você pode se inscrever e descobrir detalhes sobre outros eventos do Disney + Day, promoções e novas estreias de conteúdo. Por exemplo, Shang-Chi e The Legend of the Ten Ring s estão programados para estrear, assim como o reinício de Home Sweet Home Alone.

Além disso: cronograma MCU: a ordem para assistir a todos os filmes da Marvel

Portanto, certifique-se de marcar seus calendários. O Disney + Day acontecerá em 12 de novembro de 2021. O objetivo é comemorar o aniversário de dois anos do lançamento do serviço de streaming da Disney. Para mais informações sobre Disney + e o que você pode assistir no serviço de streaming, consulte o guia do Pocket-lint aqui.