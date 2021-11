O que é IMAX Enhanced e quais filmes Disney + o suportam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney anunciou um modo "IMAX Enhanced" para Disney + .

Basicamente, ele está lançando uma proporção de aspecto IMAX Expandido para um conjunto selecionado de filmes. IMAX e DTS trabalharam com a Disney para trazer a nova experiência para a plataforma de streaming Disney +. Na verdade, é o primeiro serviço de streaming a ter acesso ao IMAX Enhanced, começando com 13 filmes. Mas está vindo para outro lugar também.

Bem, vamos começar com IMAX primeiro. É uma marca de entretenimento conhecida que tenta criar uma experiência premium de cinema, prometendo um certo nível de qualidade de um sistema proprietário de câmeras de alta resolução, filmes, projetores e cinemas de tela grande. O IMAX tradicionalmente usa um formato 1,43: 1.

Quanto ao IMAX Enhanced, que será lançado no Disney + em 12 de novembro de 2021, é uma nova marca para obter a experiência IMAX em sua própria casa.

IMAX Enhanced usa uma nova proporção IMAX Expanded de 1,90: 1, que é mais próxima da proporção 16: 9 da TV em sua sala de estar. A ideia é que, com o IMAX Enhanced, você possa assistir a um filme da mesma forma que o diretor e o cineasta pretendiam apresentá-lo ao público nos cinemas IMAX.

Por exemplo, os filmes da Marvel são normalmente apresentados em proporções mais largas e horizontais. Mas alguns deles apresentam sequências de 1,90: 1 que foram capturadas com câmeras certificadas IMAX para uma imagem mais alta em cinemas IMAX. Black Widow tem 22 minutos de filmagem IMAX Expanded Aspect Ratio.

Alguns filmes da Marvel, como Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, foram filmados inteiramente no formato IMAX Expanded Aspect Ratio.

Esses vários filmes e sequências agora irão preencher mais a tela da sua TV quando transmitidos através do modo IMAX Enhanced da Disney +. O resultado? Barras pretas menores. A nova experiência incluirá até "som de assinatura IMAX envolvente da DTS" - mas não no lançamento. Está vindo no futuro.

O conteúdo IMAX Enhanced está sendo lançado para Disney + e outras plataformas de streaming, bem como discos Ultra HD Blu-ray nos EUA, Europa, China e Japão.

A partir de 12 de novembro de 2021, todos os assinantes Disney + em todo o mundo podem experimentar o IMAX Enhanced em 13 títulos da Marvel que apresentam a proporção de aspecto expandida do IMAX. Tudo o que você precisa fazer é encontrar o filme no Disney + e clicar em reproduzir.

. @IMAX Enhanced vindo para #DisneyPlus no #DisneyPlusDay significa:



uma experiência de visualização mais envolvente em casa

um maior senso de escala

uma nova maneira de experimentar seus favoritos MCU

#IMAXonDisneyPlus - Disney + (@disneyplus) 8 de novembro de 2021

A lista de filmes Disney + que suportam IMAX Enhanced é a seguinte:

Homem-Formiga e Vespa

Vingadores Ultimato

Vingadores: Guerra do Infinito

Pantera negra

Viúva Negra

Capitão América guerra civil

Capitão Marvel

Doutor Estranho

Guardiões da galáxia

Guardiões da Galáxia, vol. 2

Homem de Ferro

Shang-Chi e a lenda dos dez anéis

Thor: Ragnarok

Nota: Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis também estão fazendo sua estreia no Disney + Day, que é o mesmo dia do lançamento do IMAX Enhanced.

Disney + é o primeiro parceiro de lançamento nos EUA. Mas IMAX disse que a nova experiência está chegando a mais opções de streaming, globalmente:

Sony Bravia Core nos EUA, Canadá, Europa, América Latina e Ásia

Rakuten TV na Europa

Tencent e iQiyi na China

Tsutaya no Japão.

Além de 13 filmes da Marvel, a coleção IMAX Enhanced está se expandindo para incluir Homem-Aranha da Sony Pictures Entertainment: Longe de Casa, Jumanji: O Próximo Nível, Bad Boys For Life; bem como Terminator: Dark Fate, Transformers: The Last Knight, Top Gun e muito mais, da Paramount Pictures.

Você pode ver a lista completa de conteúdo IMAX Enhanced aqui.

Dispositivos com certificação IMAX Enhanced estão atualmente disponíveis nos EUA, Europa, China e Japão, com mais lançamentos em todo o mundo.

Embora você não precise de um dispositivo com certificação IMAX Enhanced para acessar o contexto IMAX Enhanced, a IMAX disse que identificou um subconjunto de TVs, projetores, alto-falantes e receptores AV que "atendem aos rígidos padrões de desempenho em modo de visualização, resolução, cor, brilho , contraste e fidelidade sonora ". Isso significa que, idealmente, com qualquer um desses dispositivos certificados, você estará totalmente otimizado e preparado para obter o máximo da tecnologia visual e de áudio do IMAX.

Você pode ver a lista completa de dispositivos certificados IMAX Enhanced aqui.

Verifique a página I MAX Enhanced FAQ para mais detalhes