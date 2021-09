Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Disney anunciou uma data de lançamento para O Livro de Boba Fett, um novo programa de Guerra nas Estrelas sobre o lendário caçador de recompensas. A estreia será no serviço de streaming Disney + em 29 de dezembro de 2021.

Uma cena pós-crédito durante o final da segunda temporada de The Mandalorian revelou em dezembro passado que uma série spinoff de Boba Fett estava em andamento. Na época, a Disney disse que o show iria estrear em dezembro de 2021. Agora, está fornecendo uma data oficial. Como The Mandalorian, The Book of Boba Fett será gratuito para assistir - além do custo de assinatura do próprio Disney +. (Para saber mais sobre quanto custa o serviço, consulte o guia Disney + da Pocket-lint. )

A Disney descreve O Livro de Boba Fett como uma aventura "emocionante" - em que Boba Fett e o mercenário Fennec Shand navegam no "submundo da Galáxia" e "retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território outrora governado por Jabba the Hutt e seu sindicato do crime ".

Além disso, pouco mais se sabe. A Disney ainda não lançou um trailer, embora isso provavelmente chegue em breve, já que a data de estreia foi anunciada.

Lembre-se de que vários outros programas de Star Wars estão chegando para Disney +, incluindo uma série totalmente focada em Obi-Wan Kenobi.