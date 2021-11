Hoje é Disney + Day com a estreia de Shang-Chi e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Walt Disney Company está hospedando sua primeira celebração da Disney + hoje, sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Chamada Disney + Day , as comemorações incluem a estreia de novos lançamentos de conteúdo e espreitadelas.

Todos os assinantes da Disney + podem acessar uma grande quantidade de novos filmes e séries de TV, incluindo a estreia em streaming do filme da Marvel, Shang-Chi e The Legend of The Ten Rings.

Jungle Cruise estrelado por Dwayne "The Rock" Johnson e o reboot / sequela de Home Alone - Home Sweet Home Alone - estão agora disponíveis na plataforma também.

Novos one-shots e séries de TV também estrearam, incluindo Olaf Presents - uma nova seleção de curtas com o adorável boneco de neve de Frozen. Enquanto a 2ª temporada de O Mundo de Acordo com Jeff Goldblum foi adicionada, o mesmo aconteceu com o estrelado por Michael Keaton Dopesick.

Haverá uma série de sneak peeks e anúncios ao longo do dia de celebração dos fãs, com novos trailers, primeiros looks, notícias de última hora, clipes exclusivos e mais aparecendo nos canais sociais.

Também como parte do Disney + Day, o serviço expandiu seu alcance para a Coréia do Sul, Taiwan e Hong Kong.

"Este dia de reconhecimento traz à vida nossa missão de entreter, informar e inspirar fãs e famílias ao redor do mundo por meio do poder de contar histórias sem paralelo e se tornará um evento anual de sustentação a ser ampliado em nossos negócios globais", disse o CEO da Disney, Bob Chapek

Uma assinatura Disney + custa £ 7,99 / $ 7,99 / € 8,99 por mês ou £ 79,90 / $ 79,99 / € 89,90 por ano.

