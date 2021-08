Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após o vazamento do primeiro trailer do Homem-Aranha: No Way Home no fim de semana, a Sony publicou o vídeo oficial no YouTube.

Lembre-se de que este é o terceiro filme do Homem-Aranha da Marvel. Ele vê o retorno das estrelas dos dois filmes anteriores, incluindo Tom Holland e Zendaya como Peter Parker e Mary Jane, respectivamente. É um dos filmes mais esperados dos anos, com vários rumores online especulando sobre quem mais poderia aparecer na produção de grande orçamento, como os ex-atores do Homem-Aranha Toby Maguire e Andrew Garfield.

Embora o trailer não mostre nenhum dos dois ex-Spideys, ele não desaponta. Ele continua de onde o Homem-Aranha: Far From Home de 2019 parou - com a identidade de Peter Parker revelada para o mundo. Isso leva Parker a quebrar a realidade com a ajuda do Doutor Strange de Benedict Cumberbatch. Parece que a loucura do multiverso, no qual o show de Loki mergulhou, terá um grande papel neste próximo capítulo da Marvel.

O trailer também mostra o retorno do Doutor Otto Octavius de Alfred Molina do Homem-Aranha 2 de 2004. Nós até vemos uma bomba verde rolar em um quadro separado, possivelmente sugerindo o retorno do Duende Verde de Willem Dafoe do primeiro filme do Homem-Aranha em 2002 Caramba, parece que ele também está gargalhando enquanto a bomba rola.

O enredo do filme certamente atrairá comparações com o sucesso de animação de 2019, Into the Spiderverse. Mas os fãs de quadrinhos também podem reconhecer que No Way Home está se preparando para potencialmente ver a formação dos seis sinistros, um grupo de vilões que odeiam o Homem-Aranha por uma razão ou outra.

O que acabou de acontecer? Assista ao teaser trailer oficial de #SpiderManNoWayHome , exclusivamente nos cinemas em 17 de dezembro. Pic.twitter.com/gitbLCniOd - Homem-Aranha: No Way Home (@SpiderManMovie) 24 de agosto de 2021

Animado por assistir ao trailer e ansioso por alguma ação de teia? Homem-Aranha: No Way Home está programado para chegar aos cinemas em 17 de dezembro de 2021, então verifique nossa ordem de relógios Homem-Aranha aqui para ver onde ele se encaixará na linha do tempo.

Também temos um pedido de relógio MCU aqui. Por fim, confira nosso próximo guia de filmes da Marvel para ver o que mais está por vir no universo cinematográfico da Marvel.

