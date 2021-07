Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Marvel revelou recentemente quando seu tão aguardado programa de TV Hawkeye vai estrear no serviço de streaming da Disney +.

Em 24 de novembro de 2021, será o quinto programa Disney + a expandir o Universo Cinematográfico Marvel. Junto com o anúncio da data de lançamento, a Disney compartilhou a primeira imagem oficial do show. Tem Clint Barton de Jeremy Renner parado na frente de Kate Bishop de Hailee Steinfeld, também conhecida como a nova Hawkeye.

Renner fez sua estreia como Barton, ou Hawkeye, no Thor de 2011. Desde então, Hawkeye apareceu em cinco filmes MCU. O personagem tem o hábito de ser extremamente importante para a trama de muitos filmes dos Vingadores. Hailee Steinfeld, no entanto, só agora está fazendo sua estreia na nova série da Disney +. Nos quadrinhos, a personagem é salva por Hawkeye ainda jovem, e ela começa a treinar para imitar o famoso arqueiro e suas habilidades.

Já que Hawkeye é a próxima série de TV de ação ao vivo da Marvel a estrear na Disney +, achamos que é um bom momento para entrar em contato com o super-herói titular. Mas em vez de assistir a mais de duas dúzias de filmes e vários programas, talvez considere usar nossa lista de filmes e programas que provavelmente são os mais importantes para Hawkeye.

NOTA: Vá para a parte inferior para obter uma versão com marcadores deste guia para pular quaisquer spoilers.

Vamos começar com o filme que mostra Hawkeye entrar no MCU. Também serve como uma introdução para Thor, Loki e todos os Asgard, é claro, então não espere uma tonelada de Hawkeye ao longo do filme. No entanto, você verá seu início, como quando ele está trabalhando para Shield e guardando o martelo de Thor, o Mjolnir.

Este é o primeiro filme em que Hawkeye começa a roubar cenas dos heróis pesos pesados.

Vemos um lado um pouco mais formidável do personagem no início, quando ele é colocado sob o controle de Loki e quase atira no Helicarrier com seu arco e flecha. A câmera que segue suas flechas fornece algumas das fotos mais frias durante a batalha por Nova York. Mais importante ainda, para a futura série Hawkeye, The Avengers revela a conexão especial entre Clint Barton de Renner e Natasha Romanov de Scarlett Johannsson.

Age of Ultron fornece aos telespectadores uma tonelada de história de fundo para Clint Barton da Renner. Quando não está por aí para se vingar, leva uma vida bastante normal em casa, com esposa e três filhos. Hawkeye também tem um grande papel em ajudar Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a se tornar uma Vingadora. Há muito humor alegre também, como quando Hawkeye zomba de si mesmo por usar um arco e flecha em lutas contra robôs superinteligentes.

Em Capitão América: Guerra Civil, os Vingadores se separam e tomam partido. Isso momentaneamente coloca a Viúva Negra e o Gavião um contra o outro, enquanto eles tomam lados opostos. Natasha vai com o Homem de Ferro, e Barton, que sai da aposentadoria, fica do lado do Capitão América. Eventualmente, os dois acabam ajudando Cap, o que leva Barton a ser preso em uma prisão de super-heróis conhecida como The Raft. Mas ele é quebrado no final do filme.

Hawkeye estava, surpreendentemente, ausente em Avengers: Infinity War de 2017. Mas a cena de abertura do Endgame revela um churrasco da família Hawkeye. Infelizmente, é estragado pelo snap de Thano, deixando Barton totalmente sozinho. Barton então passa o intervalo de cinco anos no filme como um vigilante assassino para matar qualquer um que ele considere indigno de ter sobrevivido ao estalo. Natasha o puxa de volta de sua matança, com a esperança de ter sua família de volta.

O par vai para Vormir juntos para recuperar a Pedra da Alma. É seguro presumir que os eventos que aconteceram em Vormir estarão diretamente relacionados à nova série de TV.

Embora Hawkeye não tenha sido apresentado em The Falcon e The Winter Soldier, ele mostra a estreia de outro personagem, Julia Louis-Dreyfus Contessa Valentina Allegra de Fontaine, que podemos ver mais da nova série Hawkeye. Isso porque ela fala sobre Hawkeye na cena dos créditos finais de nosso próximo filme.

A Viúva Negra é o canto do cisne para Natasha Romanov de Scarlett Johansson.

Embora o filme não contenha o Gavião de Renner, está repleto de referências ao passado dele e de Natasha em Budapeste. A cena dos créditos finais é a conexão mais importante com a nova série Hawkeye, no entanto, uma vez que mostra a Allegra De Fontaine de Louis-Dreyfus abordando a irmã de Natasha, Yolanda (Florence Pugh), com uma oferta para derrubar o homem "responsável" por a morte de sua irmã. Ela então mostra a Yolanda uma foto de Hawkeye.

Esta recomendação pode vir como uma pequena surpresa para alguns, mas o MCU provavelmente adicionará alguns dos personagens da série Netflix de shows da Marvel em projetos de MCU futuros - incluindo Demolidor de Charlie Cox, Justiceiro de Jon Berenthal e Jessica Jones de Krysten Ritter. Nenhum deles deve estar em Hawkeye, especificamente, mas rumores apontam para o vilão do Demolidor da Netflix, Wilson Fisk de Vincent DOnofrio, fazendo uma aparição.

Vale a pena conferir a série por precaução, já que o Fisk de DOnofrio pode ser um dos vilões mais brutais a aparecer no MCU.

Este é o mesmo guia acima, apenas com marcadores e sem spoilers:

Thor (2011 - filme)

Os Vingadores (2012 - filme)

Vingadores: Age of Ultron (2015 - filme)

Capitão América: Guerra Civil (2016 - filme)

Vingadores: Endgame (2019 - filme)

The Falcon and The Winter Soldier (2021 - programa de TV na Disney +)

Viúva Negra (2021 - filme)

Demolidor (2015 a 2018 - programa de TV)

