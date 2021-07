Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos próximos grandes programas de TV da Marvel, um spinoff de Hawkeye, teve uma data de lançamento para Disney + .

Hawkeye vai estrear no serviço de streaming em 24 de novembro de 2021. Junto com o anúncio da data de lançamento, a Disney compartilhou a primeira imagem oficial do show. Tem Clint Barton de Jeremy Renner parado na frente e talvez conversando com Kate Bishop de Hailee Steinfeld, também conhecida como a nova Hawkeye.

A série de ação ao vivo da Marvel Hawkeye seguirá WandaVision, The Falcon and the Winter Solide r, e Loki - três outras séries de TV que estreou em 2021 e são uma continuação do Universo Cinematográfico da Marvel . Hawkeye provavelmente vai se ligar ao filme Black Widow , também, como mostrado em uma tela de pós-crédito .

Se você precisa de mais conteúdo da Marvel entre agora e o inverno, um filme animado e se ...? show vai estrear na Disney + em agosto. Ele conta versões alternativas das histórias da Marvel, como: E se Peggy Carter recebesse o soro de supersolda em vez de Steve Rogers? Além disso, a Marvel tem filmes teatrais chegando, como Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis em 3 de setembro de 2021, Eternals em 5 de novembro de 2021 e Homem-Aranha: No Way Home em 17 de dezembro de 2021.

Para mais programas e filmes da Marvel, consulte nosso guia.

