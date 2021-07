Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um recente deepfake de Star Wars no YouTube foi tão bom que a Lucasfilm contratou o talento por trás do vídeo VFX.

Alerta de spoiler: O final da 2ª temporada de The Mandalorian na Disney + viu um Jedi chegar para pegar Grogu (também conhecido como Baby Yoda). Mas não qualquer Jedi: um jovem Luke Skywalker. No entanto, alguns espectadores não ficaram impressionados com os efeitos visuais. Determinado a corrigir os últimos minutos do programa e reduzir a idade de Mark Hamill de uma forma mais releaste, um YouTuber conhecido como Shamook publicou um deepfake em dezembro que ganhou quase três milhões de visualizações.

O trabalho de Shamook é tão convincente que lhe rendeu um novo emprego na divisão de efeitos visuais da Lucasfilm, Industrial Light and Magic.

“Como alguns de vocês já devem saber, entrei na ILM / Lucasfilms há alguns meses e não tive tempo para trabalhar em nenhum novo conteúdo do YouTube”, escreveu Shamook nos comentários de um vídeo recente. "Agora que me adaptei ao meu trabalho, os uploads devem começar a aumentar novamente. Eles ainda serão lentos, mas espero que não com meses de intervalo."

Lucasfilm confirmou a nova contratação, dizendo ao IndieWire : "[A Industrial Light and Magic está] sempre à procura de artistas talentosos e, de fato, contratou o artista que passa pela pessoa online Shamook. Em outro comentário no YouTube, Shamook revelou seu novo emprego o título é um "Artista Sênior de Captura Facial".

Vídeos falsos usam inteligência artificial para dar a impressão de que alguém está fazendo ou dizendo algo que nunca fez. O Pocket-lint tem um guia que detalha como a tecnologia funciona. Em um comunicado à mídia, Lucasfilm disse que a ILM tem investido tanto em aprendizado de máquina quanto em IA nos últimos anos para "produzir um trabalho de efeitos visuais atraente e tem sido incrível ver a dinâmica crescendo neste espaço à medida que a tecnologia avança".