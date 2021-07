Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A ESPN + aumentou seus preços pela última vez em dezembro, e agora a Disney está aumentando as taxas do serviço novamente menos de oito meses depois.

A partir de 13 de agosto de 2021, uma assinatura anual custará $ 69,99 por ano, um aumento de $ 10 em relação aos $ 59,99 anteriores. O preço de um plano mensal muda ao mesmo tempo. Vai custar $ 6,99 por mês, um aumento de $ 1 de $ 5,99 no ano passado. Os preços para assinantes existentes aumentarão na primeira fatura em ou após 13 de agosto. Você pode, é claro, cancelar a qualquer momento. Mas, se você optar por uma assinatura anual do ESPN +, em vez da assinatura mensal, você economizará cerca de US $ 13 ao longo do ano.

Lembre-se de que a ESPN + é propriedade da Disney. Supervisionado pela unidade BAMTech da empresa, que está por trás de outros aplicativos de vídeo populares como HBO, WWE e outros, ESPN + é o serviço de vídeo por assinatura direto ao consumidor da Disney para todos os fãs de esportes da MLB e NHL.

Em março, os usuários do Hulu também ganharam a capacidade de acessar perfeitamente o conteúdo ESPN + por uma taxa mensal. Eles podem assistir ESPN + eventos esportivos ao vivo, shows, originais e documentários diretamente através do aplicativo Hulu. Embora este complemento seja separado do pacote Disney , os assinantes do pacote Disney terão automaticamente o conteúdo ESPN + integrado em sua experiência Hulu. Além disso, os assinantes do Hulu podem comprar eventos ESPN + pay-per-view no Hulu.

O preço do pacote Disney, que inclui ESPN +, Disney + e Hulu, não está aumentando como parte do último aumento de preço ESPN +. Esse pacote continuará a custar US $ 13,99 por mês.