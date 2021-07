Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima série Disney + TV da Marvel acaba de ser lançada oficialmente.

Com WandaVision e The Falcon e The Winter Soldier concluídos, e Loki chegando ao fim, você provavelmente está se perguntando: O que vem por aí para o Marvel Cinematic Universe - particularmente na Disney + ? Bem, há boas notícias. A Disney anunciou uma nova série de TV chamada What If ...? será lançado em sua plataforma de streaming em 11 de agosto de 2021. Será a quarta série MCU a estrear na Disney +, mas será a primeira com animação. É baseado nos quadrinhos de mesmo nome.

Cada episódio enfocará uma questão diferente, revelando uma versão alternativa do MCU. Sabemos que dois episódios perguntarão: E se Peggy Carter obtivesse o soro do super soldado em vez de Steve Rogers, e se Yondu sequestrasse TChalla em vez de Peter Quill? Jeffrey Wright narrará como Uatu, também conhecido como o Observador.

A primeira temporada terá 10 episódios, com novos episódios estreando todas as quartas-feiras. O presidente da Marvel, Kevin Feige, até revelou em uma entrevista ao Buzzfeed que sua empresa já está trabalhando em uma segunda temporada de 10 episódios também. O momento da nova série faz sentido para Disney +, pois preencherá a lacuna entre a primeira rodada de programas de TV MCU (com Loki concluindo em 14 de julho de 2021) e a estréia de Hawkeye e Ms. Marvel em algum momento deste outono.

Junto com a data de lançamento em agosto, a Marvel revelou um novo trailer de seu What If ...? séries de TV animadas.

Enquanto o show está trazendo de volta duas dúzias de atores dos principais filmes MCU para dublar versões animadas de seus personagens, o último trailer revela que há uma nova voz para Tony Stark. Em outras palavras, Robert Downey Jr não fará a voz de seu personagem nos filmes. O trailer mostra uma história de origem alternativa para Tony, também, quando ele conhece o vilão do Pantera Negra, Erik Killmonger, que é dublado pelo ator original Michael B Jordan. Confira o novo trailer acima.

