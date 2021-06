Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A 11ª e última temporada de The Walking Dead chegará às nossas telas em agosto, com a Disney + ganhando os direitos de exibi-la no Reino Unido como parte da crescente linha Star on Disney +.

Além disso, a partir de sexta-feira, 2 de julho de 2021, todas as 10 temporadas anteriores estarão disponíveis na plataforma de streaming para você acompanhar.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a 11ª temporada de The Walking Dead, incluindo quando e onde assisti-la e as 10 temporadas anteriores.

A última temporada de The Walking Dead irá ao ar de domingo, 22 de agosto, nos Estados Unidos, e segunda-feira, 23 de agosto, no Reino Unido.

Serão 24 episódios no total - com exibição semanal. No entanto, haverá duas pausas no meio da temporada, pois foi confirmado que a série será exibida em três blocos de oito episódios ao longo dos próximos dois anos.

Uma série de spinoffs seguirá em 2023.

As temporadas anteriores foram ao ar no canal Fox no Reino Unido, disponível através de canais como Sky e Virgin Media. No entanto, a Disney está fechando o canal a partir de 30 de junho de 2021 e mudando The Walking Dead para Disney +.

Portanto, será exibido exclusivamente como parte da seção adulta do serviço de streaming - Star on Disney + - no Reino Unido.

Como em todas as outras temporadas, a 11ª temporada de The Walking Dead irá ao ar na AMC nos Estados Unidos.

Haverá 24 episódios na 11ª e última temporada de The Walking Dead.

Eles serão divididos em três blocos compostos por oito episódios cada. Eles serão avaliados em 2021 e 2022.

AVISO: SPOILERS !!!

A última temporada de The Walking Dead vai se inspirar nos episódios 175 a 193 das histórias em quadrinhos de Robert Kirkman, Charlie Adlard e Tony Moore.

Naturalmente, haverá algumas mudanças, considerando que a série de TV já experimentou alguns desvios importantes dos quadrinhos.

No entanto, espera-se que a Comunidade Britânica desempenhe um papel significativo - exatamente como faz no final dos livros.

Os personagens principais encontrarão uma enorme comunidade de companheiros sobreviventes que oferece a chance de viver a vida como era antes do surto. Isso é bom demais pra ser verdade?

Disney + no Reino Unido ganhará todas as 10 temporadas anteriores de The Walking Dead na sexta-feira, 2 de julho de 2021. Você poderá encontrá-los na seção Star on Disney + do serviço de streaming.

No momento, você pode assistir demais a The Walking Dead, da 1ª à 10ª temporada, no AMC + nos EUA.

Infelizmente, a ilustre jornada de The Walking Dead na TV termina com o último episódio da 11ª temporada.

No entanto, spinoffs e séries adicionais ambientadas no mesmo universo continuarão a ser feitas, incluindo um spinoff totalmente novo estrelado por dois dos personagens mais significativos.

Não queremos estragar dizendo quem é, no entanto.

Escrito por Rik Henderson.